Věděli jste, že švestky dříve patřily ke každé vánoční tabuli a jejich použití v kuchyni bylo během svátků velmi pestré? Dnes byste švestky na stole o Vánocích jen marně hledali. Snad jen v panáčku na posilněnou nebo ve směsi sušeného ovoce.

Švestky na svátečním stole

Švesky už se na Vánoce rozhodně nepoužívají tolik jako dřív. Švestkovou omáčku ochutnal jen málokdo. Stejně tak byste jen těžko hledali někoho, kdo ví, jaký fígl se v dávné minulosti používal, aby vydržely švestky čerstvé až do svátků.

Dobrý příklad vánočního vaření se švestkami je třeba tmavá švestková omáčka, která se podávala prý i ke kaprovi, nicméně k vánočce si ji asi dokážeme lépe představit všichni. O recept po babičce se s vámi podělila autorka příspěvku z YouTube kanálu PK stuff&fun.

Švestky o Vánocích

K vánočce rozhodně na svátky patřívala i povidla, která jemné ale ne příliš sladké pečivo osladila. Ze švestek se také připravovaly pokrmy jako muzika, kam patřila i spousta jiného sušeného ovoce.

Docela zajímavé je také to, že k houbovému kubovi, tedy tradičnímu jídlu z krup, se jedly právě švestky. Dnes byste si přikousli k jídlu nakládané okurky nebo červenou řepu, ale dřív to prý bývaly také nedozrálé kyselé švestky. Byly velmi šťavnaté, ale neměly už dost času na uzrání. Dnes bychom je možná přirovnali k olivám.

Velmi zajímavý je také trik, kterým se takové švestky čekající na použití během vánočního stolování skladovaly a do svátků udržovaly čerstvé. Prý se plody ještě na větévce zavěšovaly do studně. Tam bylo dostatečně chladno a plody tam snad měly ty nejlepší podmínky. Dnes by vás každý sadař či majitel zahrady hnal ke všem čertům, kdybyste chtěli nebohý strom orvat a polámat mu větvičky, o které se s péčí stará rok, co rok.

close info Profimedia zoom_in Sušené švestky v čokoládě jsou úžasné.

Sladký bonbónek: Švestka v čokoládě plněná mandlí

Pokud byste si chtěli udělat i vy něco zajímavého ze švestek, zkuste tuto nenáročnou sladkost. Sušené švestky bez pecek nechte několik hodin v rumu, aby natáhly tekutinu. Švestky nechte dobře okapat, případně je osušte papírovou utěrkou a do otvoru po pecce vložte mandličku zbavenou slupky.

Takto připravenou švestku namočte do čokolády. Hodí se jak velmi tmavá, tak i mléčná. Pak už stačí nechat polevu jen dobře zatuhnout a podávat vždy několik kousků k čaji nebo ke kávě. Možná vás bude zajímat, že podobným způsobem se servírují i sušené datle.

