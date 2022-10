Zapečánky v alobalu: Lepší a rychlejší večeři nevymyslíte

Už vám dochází nápady co k večeři? Máme pro vás skvělou inspiraci na balíček, který obsahuje celý hlavní chod. Jednoduché, rychlé a co je nejdůležitější – vynikající!

Každodenní přemýšlení o tom, čím nakrmit rodinu či sebe, je velice únavné a člověku to pěkně leze na nervy. Nedá se nic dělat, vymyslet a připravit to prostě musíte. A my jsme tu od toho, abychom vás inspirovali! Rychlá večeře s minimem práce, což je ideální spojení. Tak jdeme na to, ať doma ty hladové krky dlouho nečekají.

Alobalem nešetřete, ať se do něj hezky zabalí celé dobrota! Zdroj: FabrikaSimf / Shutterstock.com

Zapečánky v alobalu

Podívejte se na video, v němž se dozvíte, jak na to:

Recept je opravdu jednoduchý. Připravte si pět středních brambor, které oloupejte a nakrájejte na tenčí kolečka. Kolečka přendejte do rendlíku, přidejte vodu a brambory pět minut povařte.

Mezitím si nakrájejte šest plátků masa, ideálně z vepřové pečeně. Nebojte, suché to nebude. Plátky paličkou rozklepejte, nezapomeňte na fígl s potravinářskou fólií, aby kousky masa nebyly všude po kuchyňské lince. Rozklepané maso si osolte a opepřete.

Oloupejte si jednu cibuli a nakrájejte ji na plátky. Oloupejte si i jednu větší mrkev a tu si nastrouhejte na hrubší straně struhadla. Na pánev si nalijte olej, na kterém osmahněte tak dvě minutky cibuli, než zesklovatí, poté k ní přihoďte nastrouhanou mrkev a zhruba dvě minuty na pánvi osmahněte.

Na struhadle si také nastrouhejte přibližně 70 gramů sýra dle vaší chuti.

Brambory slijte, přendejte je do mísy, kde je ochuťte solí a pepřem. Dobře je promíchejte.

Na řadu přichází plnění „měšců“. Nachystejte si dostatečně velký kus alobalu, kam vyskládáte porci plátků brambor, na ně pak přijde plátek masa. Maso zakryjte osmahnutou směsí cibule s mrkví, na ní rozprostřete dvě lžíce zakysané smetany a celé dílo zasypte sýrem.

Předpřipravenou večeři zabalte do balíčků, vyskládejte je na plech a šoupněte na půl hodinky do předehřáté trouby na 200 °C. Po požadované době vyndejte a opatrně každý balíček otevřete. Takto opět vložte do trouby a dopečte ještě dalších 10 – 15 minut.

Servírujte vyndané z alobalu spolu s nasekanými bylinkami podle své fantazie.

Zelný salát je skvělá příloha. Zdroj: Shutterstock

Rychlý zelný salát s majoránkou

Hlavní jídlo můžete doplnit o moc dobrý zelný salát s chutí majoránky. Stačí si pokrájet jedno zelí na nudličky, v míse osolit a rukama zelí pěkně promačkat. Takto nechte zelí odpočinout asi 10 minut. Poté slijte vypocenou vodu, naopak přidejte tři lžíce olivového oleje, ocet dle chuti (doporučujeme 3 lžíce), tři lžíce cukru, lžičku pepře, tři lžičky majoránky a vše důkladně promíchejte. Výsledná chuť je samozřejmě na vás, buď si zelí doslaďte, nebo dokyselte.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.recepty.cz