Malé rybky výrazné chuti. Ano, to jsou ančovičky. Kromě jiného je lze v kuchyni použít jako skvělé dochucovadlo dalších pokrmů.

Výrazně slané rybičky jsou u nás k dostání nejčastěji naložené v oleji. Vynikají vysokým obsahem látek užitečných pro naše tělo a jejich chuť je naprosto specifická. Jde o chuť umami a je nejen hodně výrazná, ale i masitá a lehce pikantní.

Ančovičky se dají využít na jednohubky a chlebíčky, ale i na obložení pizzy nebo do těstovin. Můžete jimi také dochutit máslo, majonézu, ale třeba je také rozmixovat se strouhankou. Pokud totiž ančovičky použijete k dochucení dalších pokrmů, nemusíte se obávat, že po nich zůstane rybí nádech, naopak získají neuvěřitelný šmrnc.

Jak připravit rychlou večeři z ančoviček se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Coolrate - Czech:

Ančovičky jsou zdravé

Ančovičky vynikají vysokým obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin – kyseliny dokosahexaenové (DHA) a eikosapentaenové (EPA). Jsou také bohatým zdrojem vitamínů B niacinu, riboflavinu a vitamínu B-12, které hrají důležitou roli při vzniku energie, prospívají lepšímu trávení a stavbě buněčných membrán.

Geniální trik, jak vylepšit jídlo

Chuť jídel můžete povznést, když si ančovičky řádně připravíte. Dají se přidat opravdu do mnoha pokrmů, a to klidně i do klasického guláše. V žádném případě se nemusíte obávat drobných kostí, které se během přípravy naprosto rozpadnou. Pokud však chcete mít větší jistotu, můžete filety předem podrtit v hmoždíři.

Výrazně slané rybičky jsou u nás k dostání nejčastěji naložené v oleji.

Používejte opatrně

Pokud někdo z rodiny nepatří mezi fandy intenzivních chutí, nakládejte s ančovičkovou pastou opatrně a pozvolna. Někdy stačí k dochucení i jedno filátko, záleží také na připravovaném množství pokrmu. Ale buďte si vědomí, že chuť umami je dle gurmánů doslova návyková, takže se jistě počet použitých ančoviček bude časem zvyšovat.

Jak ančovičky připravit

Celé, anebo podrcené ančovičky vložte na pánev na předem rozpuštěné máslo a na mírném stupni plotýnky je nechte opéct, dokud se naprosto nerozpadnou. Vznikne vám rybí máslíčko s nádherným aroma, které lze v případě potřeby zředit olivovým olejem. Máslo lze pak použít do omáček, polévek, na brambory, maso nebo do zeleninových pokrmů.

Ančovičky vynikají vysokým obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Máslo je i k namáčení

Rozpusťte půl šálku másla s pěti filety ančoviček a přidejte trochu rozmačkaného česneku. Pak do něj stačí namáčet kousky chřestu, květáku, mrkve, brokolice či jiné zeleniny, ale i grilovaného masa nebo i krevety.

