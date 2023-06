Andělský jahodový dort: Nadýchaný jak obláček a rozplývá se na jazyku

Jahodová sezóna je v plném proudu. Dopřejte lahodnému voňavému ovoci, které se rozplývá na jazyku, andělský kabát a upečte si nadýchaný jahodový dort. Ujišťujeme vás, že jste lepší ještě nejedli!

Kombinace slaďoučkých jahod a bílé čokolády je neskutečně lahodná. Upečte si tento nadýchaný dort a uvidíte, že jej zařadíte do stálého zákuskového repertoáru. Piškot se rozplývá na jazyku a ganache z bílé čokolády a jahod lahodnou chuť dortu jen podtrhují. Využijte sezónního ovoce a upečte si jahodový skvost.

Piškot je lehký jako obláček. Zdroj: Shutterstock

Korpus jako první

Nejprve si upečte korpus. Zatímco bude chladnout, stihnete si připravit vše ostatní.

Připravte si 480 gramů vaječných bílků. Nezapomeňte, že by měly být pokojové teploty, stejně jako ostatní ingredience na piškot, jinak by se těsto mohlo srazit a špatně vykynout. Bílky vyšlehejte se 400 gramy krystalového cukru, přidejte dvě lžíce citronové šťávy a lžičku vanilkového extraktu. Nejprve šlehejte na mírné otáčky, postupně intenzitu zvyšujte. Hotovo je tehdy, když se na sněhu tvoří pevné špičky. Prosyjte si 140 gramů hladké mouky do menší misky a opatrně, po částech, mouku stěrkou zapracujte k vyšlehaným bílkům. Příliš je nemíchejte, spíše sníh převalujte - chcete, aby vzduch, který jste vehnali do bílků šlehačem, v nich zůstal.

Zda jsou bílky vyšlehané správně, poznáte bezpečně. Zdroj: Shutterstock

Šup do trouby

Troubu předehřejte na 180 stupňů Celsia. Dortovou formu o průměru 25 centimetrů vyložte pečicím papírem. Měl by být na dně formy, ale i po stranách. Vlijte do ní směs na piškot, pečte zhruba tři čtvrtě hodiny, dokud neznásobí svůj objem a nezačne zlátnout. Jakmile je hotový, vyjměte jej z trouby, položte na mřížku a nechte zcela vychladnout.

Ledová poleva

Pečení a zchladnutí piškotu vám poskytne dostatek času na výrobu ledové polevy a jahodové ganache. Do ohnivzdorné mísy si připravte dva bílky, přisypejte k nim 225 gramů cukru, pár kapek vanilkového extraktu, pár kapek citronové šťávy a 100 mililitrů vody. Mísu ponořte do vodní lázně a směs začněte šlehat. Chviličku to potrvá, ale za pár minut byste měli získat nádhernou bíle se lesknoucí hmotu. Jakmile je hotovo, pracujte rychle. Buď si můžete vzít na pomoc cukrářský sáček a polevu na piškot nanést sáčkem, nebo ji naneste pomocí dlouhého cukrářského nože. Pracovat byste měli svižně, poleva poměrně rychle tuhne. Obmazaný dort dejte odpočinout do chladničky a vrhněte se na ganache.

Dokonalá kombinace

Bílá čokoláda a jahody k sobě neodmyslitelně patří a tvoří dokonalou kombinaci. Využijte ji při výrobě čokoládové ganache, která bude pomyslnou třešničkou na andělském dortu.

Na přesný postup se podívejte v tomto videu:

Jakmile máte jahodovou ganache hotovou, vyndejte dort z chladničky a vršek zákusku omáčkou z čokolády a jahod polijte tak, aby stékala po okrajích. Vraťte na dalších dvacet minut do chladničky. Těsně před podáváním ozdobte dort čerstvými jahodami. Pro ještě větší efekt můžete upéct sněhové pusinky, pak se z dortu stane skutečné mistrovské dílo.

Zdroje: www.youtube.com, www.bbcgoodfood.com