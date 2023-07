Recept na angreštový džem z roku 1930. Prvorepubliková klasika chutná božsky

Už vás „svrbí ruce“ a chtěli byste zavařovat? Máte pro vás tip na skvělý džem plný barev, chutí a vitaminů!

Máte na zahradě angrešt? Pak vězte, že nejde o žádné podřadné ovoce, ale o lahůdku, která pochází ze staré dobré Anglie. Ve své domovině ji nazývají „gooseberry“ – tedy husí víno, ale v Čechách se jí říká angrešt, což v italském agresto znamená nezralé víno. Na venkově bobulovitému keři s chlupatými plody neřeknou jinak než srstka. Přestože dřív býval skoro v každé zahradě, dnes se vyskytuje jen pomálu a to je škoda. Pokud máte na zahradě tenhle keř, pečujte o něj jako o oko v hlavě. Je to unikát, který vám přinese spoustu radosti, gurmánských požitků a zdraví.

Na videu najdete recept na výborný angreštový džem vylepšený skořicí:

Bobule plné zdraví

Naši předkové angreštu přezdívali pohádkové ovce. Věřili, že v tomhle ovocném keři žijí víly, které jim pomáhají. Svým způsobem měli pravdu. Bobule angreštu jsou opravdu „nadupané“ vitaminy. Kromě „áčka“, „béčka“ a „céčka“ v něm najdete i soustu minerálů (zejména vápníku, železa, mědi, kobaltu, fosforu, zinku či manganu), organických kyselin (zejména listovou, citronovou), flavonoidy a taniny. Pokud si budete pochutnávat na zralých plodech angreštu, dostanete navíc do těla serotonin, kterému se říká „hormon štěstí“, takže pokud máte složité životní období, mlsejte angrešt. Uleví se vám!

Angrešt je plný vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

Přírodní lék na spoustu neduhů

Aby toho nebylo málo, angrešt prospěje i lidem s trávicími problémy (zejména při zácpě). Říká se o něm, že obsahuje látky, které mírní bolesti v krku, záněty ledvin či močového měchýře. Speciální porci ovoce by si měli dopřát všichni, kteří „válčí“ s vysokou hladinou cholesterolu v těle. Angrešt má totiž v sobě látky, které pomáhají tenhle nepříjemný stav zmírnit. Dobrou zprávou je, že tohle bobulové ovoce má všestranné použití a můžete ho využít jak nasladko, tak naslano.

Extra tip pro fajnšmekry: angreštová omáčka

Je osvěžující a výborná k masu. Jak si ji připravíte: Zhruba 250 ml angreštu zbavte stopek a okvětí. Na pánvi připravte jíšku ze 40 g másla a 2 lžic hladké mouky. Máte hotovo? Pak přidejte vodu, sůl, angrešt a cukr. Směs vařte do té doby, dokud se angrešt nerozvaří. Nakonec Přidejte do omáčky 125 ml kysané smetany a zázrak je na světě. Omáčka nejlépe chutná s plátkem hovězího, ale ozvláštní i vepřové či uzené maso. Když k tomu naservírujte bramborové šišky, nočky nebo kolínka, nemá to chybu!

Angrešt se může stát základem pro omáčku nebo sladký džem. Zdroj: Profimedia

Džem pro mlsouny

Z angreštu můžete vyrobit také spoustu sladkých specialit. Od pečeného čaje, želé až po klasický džem, který oceníte jako „vitaminovou bombu“ v zimních měsících. Dnes jsme pro vás připravili recept, který je z britské kuchařky z roku 1930. Postup je jednoduchý: Ovoce zbavte stopek a „bubáků“. V hrnci povařte vodu s cukrem a míchejte do té doby, než se bílé krystalky rozpustí. Nakonec přisypte angrešt. Směs zlehka promíchejte vařečkou a nechte „probublávat“, dokud se ovoce nerozvaří.

Příprava angreštového džemu není náročná. Zdroj: Profimedia

Zahušťovadla nejsou třeba

Většinou se do džemu přidává pektin, což je látka, která marmeládu zahustí. Vy ji ale můžete s klidem vynechat. Angrešt totiž obsahuje hodně přírodního pektinu a s konzistencí sladkého džemu si hravě poradí. Jakmile směs v hrnci ztmavne a zhoustne, odeberte lžičkou trochu kápněte na talíř. Máte pocit, že je džem dostatečně hustý? Pak je ten správný ho nadávkovat do vymytých zavařovacích sklenic. A máte práci hotovou.

Angreštový džem je osvěžující. Zdroj: Profimedia

Pro milovníky kořeněných chutí

Pokud chcete dát džemu pikantnější chuť, zkuste variantu se skořicí. Stačí, když svaříte 1 kg angreštu, 1,5 kg cukru a 500 ml vody. Nakonec přidejte 20 g skořice! Výborná je kombinace „studeného“ angreštového džemu s pomeranči. Zkuste ji také: Rozmixujte nebo umelte v masovém mlýnku 1 kg angreštu a 2 kg pomerančů. Směs nalijte do mísy, zasypte 1,5 kg cukru a nechte odležet dlouhých 5 hodin. Máte pocit, že cukr se už rozpustil a směs je kompaktní. Pak stačí tenhle studený džem nadávkovat do sklenic a spotřebovat co nejdříve. Osvěží vám letní dny.

Angreštový džem je součástí sezónních britských snídaní. Nejčastěji se servíruje s topinkami. Zdroj: Profimedia

