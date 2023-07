Angreštový džem: Trik šéfkuchaře se skořicí vás nadchne

Máte košík plný angreštu a klasické recepty už vás nebaví? Vyzkoušejte vynikající angreštový džem se skořicí nebo orientální čatní!

Zdroje: www.theguardian.com, www.idnes.cz

Vyzkoušejte angrešt se skořicí

Angrešty už v některých zahrádkách dozrávají, zatímco jinde se na jejich zesládnutí ještě čeká. Co s nimi budete dělat? Máte osvědčený recept, který si vždy rádi připravíte? Hledáte novinku, která by váš angreštový repertoár o něco oživila?

Pokud preferujete sladké, jídlu chcete dát šmrnc, ale kompot nebo džem jsou už moc obyčejné, vyzkoušejte skvělý angreštový džem se skořicí. Jejich chutě se výborně doplňují.

S přípravou vám prozradí Roman Paulus.

Báječný angrešt

Angrešt je u nás populární ovoce, které lze uchovat a zpracovat mnoha způsoby. Jak už to tak bývá, rozhodně je nejzdravější čerstvý, právě utržený z keře. Angreštové keře nebo stromky jsou spíš menší porost, může však vyrůst až do dvou metrů. Je to zeleň nenáročná, které vyhovuje slunce a propustná půda. Angrešt je původně doma v Evropě a pěstoval se tu v zahradách už od středověku.

Angrešt je ovoce obsahující vitamin C, A, E a K, stejně jako draslík a železo i množství antioxidantů. Byl proto od nepaměti oblíbeným doplňkem jídelníčku a z plodů se vařil nejen džem, ale také sirupy nebo želé. Ovoce bylo používáno do všemožných zákusků a dortíků, ale díky tomu, že je kyselé a chuť velmi jemná, můžete z něj připravit i zelenino-ovocné čatní. Je to taková orientální divočina, ale rozhodně stojí za vyzkoušení, pokud milujete sladkokyselé a kořením provoněné omáčky.

čatní, papričky, angrešt Zdroj: Profimedia

Orientální čatní z angreštu

Co patří do takového čatní? Na kilo angreštu budete potřebovat 250 g cukru, 250 g najemno nakrájené cibule, 300 g nakrájených rajčat, 200 g rozinek, 15 tobolek kardamomu, 1 lžičku semen koriandru, 12 kuliček pepře, 150 ml bílého vinného octa a 150 ml jablečného octa.

Hrst angreštu si dejte bokem, abyste mohli trochu ovoce přidat na závěr pro zajímavější texturu. Kardamom a koriandr rozmáčkněte naplocho nožem, veškeré ingredience dejte do hrnce a půl hodiny povařte. Přidejte lžičku soli a na závěr přidejte zbylou hrst angreštu. Pak povařte ještě zhruba 5 minut a ještě horkou směsí naplňte čisté uzavíratelné sklenice. Dobře zašroubujte a postavte na kuchyňskou linku dnem vzhůru.

Jestli milujete pikantní omáčky, můžete přidat také kousek chilli papričky, která dodá říz.