Johana Dahlová 22. 12. 2023 12:56 clock 3 minuty video

Máte chuť na něco voňavého ke kávě, ale nevíte přesně, co by to mělo být? Vyzkoušejte anýzové kostky. Jsou nejen báječně aromatické a hrozně dobré. Díky anýzu vám po nich nebude těžko, i když jich během svátků určitě sníte víc než obvykle.

Anýzové kostky potěší nejen na Vánoce Anýz a další koření rozhodně nejsou v jídle jen pro vůni. Koření vám také pomůže v trávení a to se hodí nejen během svátků, ale také když se griluje nebo během letních oslav a narozeninových večírků. Mnohé koření a stejně tak i anýz obsahují látky, které tělu prospívají. Dejte si pár anýzových kostek, uleví vám při zažívacích potížích, ale i dalších problémech. O tom, jak nám anýz může prospět pro vás připravili videopříspěvek na YouTube kanálu Zdraví z přírody. Zdroj: Youtube Anýzové kostky: Voňavé sváteční cukroví i čajové pečivo Anýzové kostky se sice hodí na vánoční stůl, ale nepohrdnete jimi ani jindy během roku. Je to vynikající čajové pečivo, které má jednu velikou výhodu. Až vás omrzí anýz, můžete si je jednoduše připravit třeba se skořicí, zázvorem nebo perníkovým kořením, když budete mít chuť. Příprava anýzových kostek spočívá v upečení korpusu, následném přidání ořechového sněhu a konečném dopečení. I když bude po vypracování těsto půl hodiny chladnout v lednici, je to recept velmi rychlý a do hodiny budete mít zákusek na stole. Podívejte! pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Jak na anýzové kostky? V pořadu České televize Kluci v akci představili aktréři tento recept. Vyzkoušejte, jak se osvědčí u vás doma. Z 200 g hladké mouky, lžičky prášku do pečení, 50 g moučkového cukru. 3 žloutků, 120 g změklého másla a lžíce mletého anýzu vypracujte těsto. Vložte je do mísy nebo sáčku a nechejte půl hodiny v lednici. Mezi tím předehřejte troubu na 180 °C. Odpočinuté těsto vyválejte na stejnoměrnou placku a položte na pečicím papírem vyložený plech. Na několika místech těsto propíchněte vidličkou, aby se nezvedalo z plechu a propeklo se stejnoměrně. Pak jej dejte péct na zhruba 8 minut při teplotě 180 °C. Ze 3 bílků vyšlehejte tuhý sníh, do kterého postupně zapracujte také 140 g moučkového cukru, 50 g strouhané čokolády na vaření a 100 g strouhaných oříšků dle vašeho výběru. Hodí se totiž pekanové, vlašské i lískové. Po krátkém pečení korpusu navršte další vrstvu z bílků. Pěkně ji rozetřete do krajů upečeného základu. Snižte teplotu v troubě na 160 °C a dopečte zákusek. Obvykle to trvá zhruba 15 minut, případně dokud sníh nezezlátne a už nelepí. Zákusek nechejte vychladnout a až pak jej krájejte na drobné nebo větší kostky podle vašich představ. Související články close Vaření a recepty Naše Štědré večery: osvědčené recepty na vánoční hostinu od redakce Receptáře close Vaření a recepty Vánoční cukroví za stovku: Upéct ho zvládne i naprostý začátečník. Podívejte video Zdroje: ceskatelevize.cz, vareni.cz

