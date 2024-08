Kilo nových brambor stojí v průměru dneska už třicet korun. Z této plodiny totiž vykouzlíte nejen přílohu, ale také skvělé hlavní jídlo!

Brambory jsou dnes jednou ze základních potravin domácností. Pravdou ale je, že naši předkové k hlízám přistupovali poněkud zdrženlivě. První brambory přivezli do Evropy španělští kolonizátoři zhruba v 16. století.

Tehdy se ale pěstovaly jako okrasná rostlina v klášterních a zámeckých zahradách. Dokonce francouzská královna Marie Antoinetta zavedla módu, kdy si dámy dávaly do vlasů květy brambor, které v nařasených parukách vypadaly jako novodobé orchideje.

Jídlo pro chudé

Samotné hlízy se začaly jíst až v 18. století, kdy Evropu zachvátil hladomor. Někteří lékaři je vnímali jako léčivé rostliny a předepisovali je coby lék na průjem a tuberkulózu. Brambory chutnaly i milencům a snoubencům, kteří je využívali jako afrodiziakum.

Každopádně tato plodina se stala populární hlavně v Irsku, kde ji pěstovaly nejchudší vrstvy. Mělo to svoje výhody – brambory byly pod zemí, takže ukryté před nájezdy vojáků. Navíc byly syté a „zaplácly“ spoustu hladových žaludků.

Jméno podle Braniborska

Do Čech se brambory dostaly z Braniborska. A našinec je zprvu nazýval „branibory“. Hlízy nejdříve sloužily jako potrava pro dobytek a prasata. Později si ale získaly místo v českých jídelníčcích. Z brambor se dělávalo ledacos – polévky, placky, kaše, „rýpl“ (tedy strouhané vařené brambory obalené v mouce a osmažené na tuku).

Populární byla i metyja, což byla bramborová kaše zapečená v troubě s hrubou moukou a solí. Hospodyňky jí servírovaly ve velké míse a na povrchu kaši ozdobily rozvařenými povidly, mákem a přepuštěným máslem.

Nové, rané nebo konzumní?

Dnes existuje spousta odrůd brambor. Každá má svou specifickou strukturu a chuť. Při nákupu ale často narazíte na označení „nové“, „rané“ a „konzumní“ brambory. V čem se liší? Nové brambory mají tenoučkou slupku a většinou se k nám dováží ze Španělska, Řecka nebo Egypta.

Jsou křehké a ideální jako „zemáky na loupačku“. Rané brambory se pěstují i v Čechách. Sklízí se v červnu a obsahují více vody a málo škrobu, proto jsou určeny k rychlé spotřebě. Výborné jsou jako příloha k masu, ale také i jako hlavní chod – uvařené, polité máslem, jogurtem nebo zakysanou smetanou.

Výborně si rozumí i s výraznějšími bylinkami jako je tymián, kopr nebo rozmarýn. Co z nich určitě nedělejte je bramborová kaše! Byla by „jalová“… Pokud po ní toužíte, raději si na to vezměte konzumní brambory, které obsahují více škrobu.

Apoštolské brambory

A když už jsme u těch raných brambor, už jste někdy ochutnali apoštolské brambory? Pokud ne, tak vám je doporučujeme jako variantu chutného a lehkého letního oběda. Jak si je připravíte: Dejte vařit 10 brambor ve slupce.

Mezitím orestujte na pánvi 1 nasekanou cibulku a 150 g krájené slaniny. Jakmile směs chytne zlatavý nádech, přidejte do ní i majoránku, máslo, 2 stroužky „naplátkovaného“ česneku, 4 nakrájená jablka a vše krátce poduste. Máte hotovo?

Překvapení z trouby

Uvařené brambory oloupejte a nakrájejte na větší kusy. Poté je smíchejte s voňavou jablečno-slaninovo-cibulovou směsí a navrstvěte na pekáček. Povrch jídla zakápněte rozehřátým máslem a dejte péct, aby nákyp získal křupavou kůrčičku. Apoštolské brambory podávejte jako hlavní chod. Uvidíte, že strávníkům budou chutnat!

