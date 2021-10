Chytrý asijský trik na vaření rýže: Už nikdy ji neuděláte jinak

Opět se vám nepovedla rýže? Pořád není taková, jak si ji představujete? Asiaté vedí, jak na to, inspirujme se od nich.

V Asii asi není člověka, který by neuměl připravit dokonalou rýži. Tento pokrm představuje pro Asiaty denní „chleba", takže přípravu zvládají takzvaně levou zadní. Umíte to také tak dokonale? Pokud ne, pojďte se s námi vydat do tajů asijských vychytávek při vaření rýže.

Rýži je dobré před vařením opéct. Zdroj: Shutterstock

Různorodá rýže

V dnešní době seženete velké množství rýže z celého světa. Rozlišujeme rýži podle velikosti, tvaru, barvy i chuti. V regálech najdete hnědou natural, divokou, jasmínovou, basmati, arborio, i vynikající carnaboli.

Na různý pokrm – různá konzistence rýže

Ne vždy chcete krásně sypkou a nadýchanou rýži. Musíte si předem uvědomit, k jakému jídlu budete rýži servírovat, a podle toho volit způsob přípravy.

Poměr vody a rýže

Někdo si vaření usnadňuje tím, že si zakoupí rýži ve varných sáčcích, ale pravý gurmán sáčky odmítá. Pokud neznáte pravidlo poměru vody a rýže, nic se neděje, pomůže vám k tomu váš ukazováček. Když do rendlíku nasypete rýži, nalijte k ní takové množství vody, aby při zanoření vašeho ukazováčku dosahovala k prvnímu kloubu (špičkou prstu se musíte dotýkat rýže).

Dokonale uvařená rýže vyžaduje notnou dávku kuchařského umění. Zdroj: Profimedia

Japonská rýže – nejen na sushi

Před vařením japonské rýže je doporučováno ji namočit na 30 minut do vody, oživí se tím. Po namočení je nutné nechat rýži dobře okapat, aby nevznikla kašovitá konzistence.

Pokud máte hrnec s těžkým dnem a s dobře padnoucím víkem, použijte ho! Při vaření byste neměli nakukovat pod pokličku, protože by se mělo v hrnci uchovat co nejvíce páry. Samozřejmě než budete schopni odhadnout ten správný čas doby vaření, bude vám to chvilku trvat a pod pokličku nahlédnete, ale měla by to být „rychlovka“.

Jasmínová rýže

Vynikající jasmínová rýže se musí před vařením řádně proprat! Voda by měla být průsvitná. Kuchařka Ching-He Huang tvrdí, že pokud budete vařit 300 gramů rýže, musíte nalít do hrnce 600 ml vody. Při vaření jasmínové rýže by neměla být použita poklička!

Tři druhy rýže, hnědá jako příloha, arborio na risotta a kaše a basmati k masům. Zdroj: Sarah2/Shutterstock.com

Jak uvařit krásně nadýchanou rýži podle Flo

Zvolte široký a nízký hrnec s pokličkou. Používá se z toho důvodu, aby rýže byla rovnoměrně provařená. Podle Florentýny se na jeden hrnek rýže přidá 1,5 hrnku vody.

Hrnec na plotně zahřejte nasucho, vlijte lžíci oleje a do rozpáleného oleje nasypte rýži, kterou asi minutu za stálého míchání opečte na nejvyšším plameni. Zalijte odpovídajícím objemem vody (pozor na páru), kterou si předvařte v rychlovarné konvici. Nasypte půl lžičky soli a promíchejte. Nasaďte poklici, plotýnku stáhněte na minimum a 15 minut se poklice ani nedotkněte. Po požadované době odkryjte a promíchejte vidličkou. To je celé kouzlo.

Až budete odkrývat pokličku, pozor na páru. Zdroj: Lesterman/Shutterstock.com

Závěr

Ten je asi jasný a jednoduchý. Musíte si ten svůj NEJ recept prostě najít. Zkoušet, zkoušet, zkoušet. A hlavně si zapamatovat ten, který vám bude nejvíce chutnat. Já osobně mám ráda sypající se jasmínovou rýži, ale u dalších druhů mám raději "mazlavější" konzistenci. Sto lidí, sto chutí...

