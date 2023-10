close info Profimedia

Láká vás ochutnat něco nového a voňavého? Zkuste to jako angličtí labužníci, kteří dokonale vědí, co dát do čaje pro jeho lepší chuť.

Přestože se u nás nepije čaj tak často jako v Anglii, má poměrně vysoké procento pravidelných uživatelů. A s pomalu končícím létem se jeho frekvence popíjení zvýší zpravidla v každé domácnosti, obzvlášť pak během dlouhé zimy. Zkuste si tento nápoj poněkud vylepšit podle anglických gurmánů. Stačí, když si do kvalitního čaje dodáte pár zajímavých ingrediencí. Jistě váš čeká nejen lahodný, ale i zdravý požitek plný neodolatelné vůně. Jak si udělat šálek čaje na viktoriánský způsob? Podívejte se na toto video: Zdroj: Youtube Meduňka Můžete využít jak meduňku čerstvou, tak sušenou. Přidáním této bylinky do čaje získáte osvěžující nápoj, který vám pomůže uklidnit se a naprosto se uvolnit. Meduňka má totiž schopnost zklidnit celý organismus a nepůsobí jen na psychiku a nervovou soustavu, ale prospívá veškerým tělesným orgánům. Přidaná meduňka v čaji prospěje i všem s chronickými záchvaty kašle. Poradí si i se zažívacími problémy, protože uvolňuje žaludek a vy se zbavíte případných křečí či plynatosti. close info Shutterstock zoom_in meduňka Mléko Přidání mléka do čaje je velmi oblíbeným způsobem, jak změkčit a zkrotit hořkou chuť některých čajů. V Anglii je známá varianta čaje s mlékem, která se často podává s teplými sušenkami nebo sendviči. Rozmarýn Tato léčivá bylinka je typická svou nezaměnitelnou pronikavou vůni a netradiční chutí. Kromě toho, že je často využívaná k přípravě mnoha jídel, rozmarýn je také vynikající do čaje. Angličtí gurmáni tvrdí, že je pak chuť nápoje hlubší, jasnější a bohatší. Díky příjemné kořeněné vůni se tento čaj jistě stane favoritem vašich zimních večerů. Rozmarýn má velmi pozitivní účinky na celou trávicí soustavu, protože uvolňuje hladké svalstvo, dochází ke zvýšené tvorbě žaludečních a trávících šťáv a také vylučování žluče. Díky tomu vás nebude obtěžovat nepříjemné nadýmání a budete celkově trávit rychleji. Tato bylinka také dokonale snižuje pocity únavy a uklidňuje. Med Namísto cukru můžete použít k oslazení čaje med. Ten čaji dodá sladkost a také lehce jeho chuť obohacuje. Je to oblíbená volba pro ty, kteří chtějí přidat něco přírodně sladkého. Jablko a pomeranč Ačkoliv může někomu připadat tato kombinace poněkud zvláštní, opak je pravdou. Jablko a pomeranč se totiž perfektně doplňují a běžný čaj se s jejich chutí i vůněmi stává mnohem zajímavější. Přidáním těchto dvou druhů ovoce do čaje získáte příjemně nasládlý a osvěžující teplý nápoj se mnoha vitamíny a užitečnými látkami pro naše zdraví. Abyste je nezničili, nepřidávejte ovoce do zcela vroucího čaje. Bazalka a jahoda Pokud si chcete připravit opravdu netradiční čaj, přidejte do čaje bazalku a jahody. Ovoce můžete využit jak čerstvé, tak zmrazené, které rozsekáte na malé kousky v mixéru a necháte rozmrznout. Jahody díky svým diuretickým účinkům vyčistí organismus od solí a jedů, které se v něm přes zimu hromadí. Díky vysokému obsahu antioxidantů jsou také účinnou prevencí před předčasným stárnutím. Kombinace ovoce s bazalkou je také velice oblíbená v Indii, kde má svou dlouhodobou tradici, neboť bylinka zlepšuje jeho prospěšné vlastnosti. close info shutterstock zoom_in vanilka Vanilka V Anglii vanilku v čaji doslova milují a patří k jedněm z nejvyužívanějších příchutí. Ze všeho nejlepší je použít čerstvou vanilku, která je mnohem příjemnější než potravinové esence. Její vůně dodá čaji skvělé aroma a jistě probudí všechny vaše chuťové buňky. Vanilka podporuje trávení a zlepšuje chuť k jídlu. Zároveň napomáhá zklidnit neklidnou psychiku a napnuté nervy, díky tomu se vám bude po čaji s vanilkou i lépe usínat. Vanilka navíc působí také jako afrodiziakum. Související články close Zdraví Bylinky na odkyselení organismu: Většina jich má teď tu největší sílu, nezaspěte close Zdraví Máslo, po kterém se hubne a chutná fantasticky. Neuvěříte, z čeho je Zdroje: www.naturway.cz, www.novinky.cz

