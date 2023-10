Vzpomínáte si na socialistickou babetu, jejíž citronová vůně se linula celou domácností? Připomeneme vám její jednoduchý recept, podle kterého si babetu může doma upéct opravdu každý. Je to lahodný moučník, který v sychravých podzimních dnech určitě potěší.

V sedmdesátých letech minulého století nebylo zvykem, že by si lidé sami doma připravovali těsto na babetu. Dříve ji totiž pouze zakoupili v aluminiových miskách, ve kterých je dali do trouby péct a buchta se rovnoměrně udělala. My však pro vás máme snadný recept na tento retro moučník, který se hodí jak k černému čaji, tak i ke kávě.

Řezy babeta si můžete upéct také podle video receptu na YouTube, na kanálu Dvě v troubě:

Příprava ingrediencí

Na babetové řezy si připravte 4 vejce, 220 g moučkového cukru, 250 g polohrubé mouky, po 100 ml olej a vodu, prášek do pečiva, sůl a nejlépe 2 bio citrony. I když se může zdát, že se citronů použije na moučník dost, nemusíte se vůbec bát kyselé chuti, jelikož citrony dodají řezům pouze krásnou vůni a jejich typickou chuť. Zadržte proto sliny a pusťte se do přípravy těsta.

close info shutterstock.com zoom_in Citrony jsou důležitou součástí řezů. Bez nich by to nebyla tradiční babeta.

Lité třené těsto

Než se vrhnete do šlehání žloutkové pěny, je důležité, aby vajíčka měla pokojovou teplotu. Půl hodiny předem je proto vyndejte z lednice a nechte je na lince. Mezitím smíchejte mouku s práškem do pečiva, z citronů vymačkejte šťávu a z jednoho ještě nastrouhejte kůru. Následně vyšlehejte žloutky s cukrem do pěny, kam poté postupně přidávejte citronovou kůru, šťávu, olej, vodu, a nakonec mouku s pečicím práškem.

Sníh řezy zjemní

Ze zbylých bílků vyšlehejte tuhý sníh se špetkou soli. Při šlehání nikam nespěchejte a trpělivě vyčkejte, dokud sníh opravdu nebude mít požadovanou hustotu. Poté ho jemně vmíchejte do připraveného těsta a nalijte do předem vymazané a moukou vysypané formy. Těsto dejte péct do vyhřáté trouby na 150 °C asi na jednu hodinu. Otestujte špejlí, zda je upečená a vyndejte z trouby.

close info Olga Dubravina / Shutterstock.com zoom_in Správně vyšlehaný sníh dodá moučníku jemnost a hlavně nadýchanost.

Citronová poleva

Hotovou babetu můžete hned podávat posypanou moučkovým cukrem, anebo na ní ještě můžete připravit citronovou polevu. Na tu budete potřebovat 300 g moučkového cukru, 3 lžíce mléka a 2 lžíce citronové šťávy. Horké mléko nalijte do mísy s cukrem a s citronovou šťávou. Směs utřete do hladké a lesklé polevy, se kterou nakonec polijte upečenou babetu.

