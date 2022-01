Babiččin karlovarský knedlík: Poctivý ze starých časů. Takto se má opravdu dělat

Nejrůznější omáčky si na talíři asi jen málokdo dokáže představit bez dobrého knedlíku. Vůbec nejčastěji se připravují knedlíky kynuté a houskové, mnozí se ovšem shodují, že tím vůbec nejchutnějším druhem knedlíků jsou knedlíky karlovarské. Nejeden kuchař má ale pocit, že vykouzlit karlovarský knedlík je poněkud složitějším úkolem. Není to pravda. Podle receptu našich babiček zvládne tuto přílohu k omáčkám naprosto každý a bude chutnat skvěle!

Kolem karlovarských knedlíků se v průběhu let rozšířil mýtus, který říká, že je poměrně složité je připravit. Pravda, manipulace s vytvořeným těstem může být pro méně zkušené kuchaře trochu složitější, ale ani tak není třeba se čehokoliv bát. Karlovarské knedlíky chutnají skvěle a pro spoustu lidí jde o vůbec nejlepší přílohu k omáčkám a k masu. Oproti kynutým nebo houskovým knedlíkům jsou plné chuti a výborné jsou i samy i sobě. Zaručených receptů, jak udělat ten nejlepší karlovarský knedlík, existuje mnoho. Zkuste ale vsadit na ten, podle kterého tuto úžasnou přílohu vařily už naše babičky.

Jak vařit karlovarský knedlík

Karlovarský knedlík se od toho kynutého nebo houskového značně liší v mnoha věcech. Hlavně pak v konzistenci těsta před uvařením. To je totiž podstatně tekutější, což může mnoho kuchařů vyděsit. Jak totiž vůbec s mazlavou hmotou vytvořit něco, co se alespoň z části podobá knedlíku? Zcela jednoduše. Stačí těsto jen přenést z mísy na potravinářskou fólii a zabalit jej do ní. Fólie těsto hezky upěchuje a pomůže mu udržet krásný tvar. Během samotného vaření pak kousky pečiva krásně nabobtnají a díky fólii vytvoří typickou mozaiku.

Připravené knedlíky můžete vařit buď ve vroucí vodě, nebo ideálně na páře. Vaření na páře je sice o několik minut delší než klasické vaření ve vodě, ale výsledek rozhodně stojí za to. Knedlíky jsou totiž chutnější a také vypadají lépe.

Karlovarský knedlík podle našich babiček

Budete potřebovat:

250 g bílých rohlíků (ideálně dva dny starých)

100 g hrubé mouky

2 vejce

200 ml mléka

hrst nasekané hladkolisté petržele

špetku muškátového oříšku

sůl a pepř

Postup:

Začneme tím, že si rohlíky nakrájíme na malé kostičky. Poté si oddělíme žloutky od bílků a ve větší míse žloutky smícháme s mlékem, muškátovým oříškem, hrubou moukou a špetkou soli a pepře. Všechno společně dobře promícháme a do směsi vmícháme také hladkolistou petržel. Vzniklou směs přidáme k nakrájeným rohlíkům a z bílků si vyšleháme sníh. Ten následně opatrně vetřeme do těsta na knedlíky.

Vezmeme si potravinářskou fólii a dáme na ni asi jednu třetinu těsta. Fólii zabalíme a vytvoříme hezký knedlík. Tímto způsobem z těsta vytvoříme ještě asi další dva knedlíky. Knedlíky vaříme ve vroucí vodě zhruba 20 minut. Ideálně je však uvaříme na páře, přičemž v páře knedlíky potřebují asi 25 minut. Po uvaření necháme knedlíky lehce zchladnout a podáváme k oblíbené omáčce nebo k masu.

Karlovarský knedlík z mikrovlnky

Tvorbu karlovarského knedlíku si můžete ještě více zjednodušit, připravíte-li jej v mikrovlnné troubě. Jistě, takto uvařené knedlíky se nikdy nevyrovnají těm z hrnce, ale jsou dobrou záchranou ve chvíli, kdy zkrátka nemáte na klasické vaření čas. Po vaření knedlíky okamžitě zkonzumujte. Po vytažení z mikrovlnky mají totiž tendenci poměrně rychle tvrdnout.

Budete potřebovat:

2 starší rohlíky

1 hrnek hrubé mouky

2 vejce

špetku soli

1 hrnek mléka

půl hrsti nasekané pažitky

půl hrsti hladkolisté petržele

Postup:

Ve větší míse si promícháme mouku se špetkou soli a nasekanými bylinkami. Do mísy přidáme také nakrájené rohlíky a všechno zalijeme mlékem, ve kterém jsme rozmíchali žloutky. Obsah mísy promícháme a necháme chvíli odstát, aby mouka nasákla přidanou tekutinu. Poté si z bílků vyšleháme sníh a vmícháme jej do připraveného těsta.

Vezmeme si tři hrnky a vyložíme je potravinářskou fólií. Do každého z nich dáme stejné množství těsta, hrnky vložíme do mikrovlnné trouby uchy k sobě a mikrovlnku zapneme na výkon 800 W na tři minuty. Poté hrnky otočíme uchy od sebe a troubu zapneme na další tři minuty na stejný výkon. Hotové knedlíky nakrájíme a okamžitě podáváme.