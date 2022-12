3x bábovka bez vážení: Fantastické chutě a hotové bleskem

Bábovkou na stole potěšíte každou návštěvu i členy rodiny. A taková blesková bábovka potěší i vás v kuchyni při přípravě, protože vás žádné složitosti nečekají, naopak!

Rozvoněná domácnost pečením bábovky zaujme nos každého příchozího. V těchto dnech nejspíš máte plné ruce práce s přípravou vánočního cukroví, ale většina se potřebuje rozležet k dokonalosti a návštěvě ho tudíž nenabídnete.

Pečení máte „plné kecky" a chcete nějakou rychlovku, která vás nebude stát příliš námahy? Máme pro vás 3 tipy na bábovku, která je pro takovou příležitost jako stvořená! Nepotřebujete totiž váhu, ani jiné zásadní pomůcky.

Nejdůležitější úkon - dobře vymazat a vysypat formu! Zdroj: Juliya_Ka / Shutterstock.com

Pomerančová bábovka

Jelikož už je venku chladno, vůně pomeranče vás po příchodu domů příjemně naladí na nadcházející svátky vánoční. Spousta lidí má tento krásný čas spojený s nejrůznějšími vůněmi a pomeranč k nim rozhodně patří.

Při přípravě bábovky je nejdůležitější jedna jediná věc. Možná někteří uhodli – je to dobře vymazaná a vysypaná forma na bábovku, protože bez tohoto úkonu nebude bábovka. Nebo bude, ale rozhodně se vyklopenému torzu tak říkat nedá. Tím pádem se na vymazávání všech zákoutí formy dobře soustřeďte a po důkladném vymazání formu vysypte moukou nebo strouhaným kokosem. Troubu nastavte na 170 °C.

Do mísy si dejte tři hrnky polohrubé mouky, půl lžičky soli, dvě lžičky prášku do pečiva a promíchejte.

Do druhé mísy nalijte hrnek oleje, přisypte dva hrnečky cukru a opět spolu promíchejte. Po promíchání přidejte tři vejce, ale nespěchejte a zapracujte jedno po druhém.

Následně přisypte polovinu moučné směsi z první misky, přilijte půl hrníčku mléka, promíchejte a opakujte s druhou polovinou moučné směsi a půlkou hrnku mléku.

Nyní přidejte lžičku vanilkového extraktu spolu s pomerančovou kůrou, promíchejte a hotové těsto nalijte do předpřipravené formy. Pečte cirka 50 minut, ale hlídejte a zkoušejte propečení pomocí špejle. Až bude bábovka hotová, nachystejte si ještě báječnou pomerančovou polevu.

Pomerančová poleva nesmí chybět

Do rendlíku si nalijte půl hrnku pomerančové šťávy, půl hrnku cukru a za stálého míchání povařte dvě až tři minutky. Polevou polijte a potřete upečenou bábovku.

Dvoubarevnou olejovou bábovku stačí na ozdobu jen pocukrovat. Zdroj: Shutterstock

Bábovka bez vajec

Skvělá pro vegany! Jak na hrníčkovou bábovku bez vajec se podívejte ve videu:

Olejová dvoubarevná bábovka

Přiznám se, že olejovou bábovku dělám nejraději, neboť nemám ráda „dusáky“ a tuto bábovku čajem zapíjet rozhodně nemusíte. Vše naházím do robota, ten mi vypracuje těsto, které jen vyliji do vymazané bábovkové formy. Po uložení do trouby musím umýt jen hrnek a nádobu k robotovi spolu s metličkou, nic víc. Jak na to?

Do nádoby dejte dva hrnky hladké mouky (ano, nebojte se, opravdu dejte hladkou!), hrnek cukru, jeden prášek do pečiva, jedno vejce, půl hrnku oleje a jeden hrnek mléka. Nechte pracovat robota nebo svou ruku, je to na vás. Jakmile docílíte hladkého těsta, vylijte polovinu do perfektně vymazané a vysypané formy. Občas vysypávám pro změnu kokosem, k bábovce se to skvěle hodí.

Do druhé poloviny těsta přidejte holandské kakao, zkuste jednu lžičku. Upřímně, nemám to odměřené, vždy do těsta trochu nasypu přímo z pytlíku a řídím se podle pěkné hnědé barvy. Těsto přilijte do bábovkové formy, strčte do předem vyhřáté trouby na 170 °C a pečte přibližně 45 minut až hodinu, podle vaší trouby. Vychladlou bábovku většinou jen pocukruji, úplně to stačí.

Zdroje: www.recepty.cz, magazin.recepty.cz, vlastní sbírka receptů autorky