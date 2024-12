Bábovka do hrnečku je naprosto ideální, když vás honí mlsná, nebo když potřebujete udělat rychlý dezert pro nečekanou návštěvu. Je naprosto jednoduché ji udělat a máte ji hotovou do tří minut.

Tuto situaci asi zná každý. A není to nic příjemného. Zkrátka a dobře jste v absolutním zenu, dnes zrovna nemusíte nic dělat, všechny trable světa se dají řešit jindy. Je to prostě váš den. A najednou zavolá tchýně, že se nakýbluje k vám a udělá vám návštěvu. Normální přepadovka. Takže váš stav absolutního klidu a blaha se změní ve stres a chaotické uklízení na poslední chvíli. Co ale připravit nečekané návštěvě?

Video recept na bábovku do hrníčku najdete na Youtube kanále ONETV cz:

Zdroj: Youtube

Bábovka

Bábovka je naprosto ideální dezert. Neví se přesně, odkud pochází, ale většina zdrojů se nejvíce přiklání k Polsku. Je také dosti pravděpodobné, že slovo bábovka vzniklo podle slova baba, které v polštině znamená dětské jídlo. Slovo bábovka ve staročeštině znamenalo pekáč, forma na bábu. Nebo se slovo odvodilo od toho, že tento klasický slovanský dezert připravovaly pro rodinu právě babičky?

close info Profimedia zoom_in Bábovky se dají udělat na několik způsobů. Zkoušeli jste ale udělat nejrychlejší variantu? Bábovka do hrnečku vám zabere ani ne 3 minuty.

Původ slova bábovka se asi bohužel nikdy přesně nedozvíme. Zato jsme si všichni dobře vědomi faktu, že bábovka je klasický dezert, který se dá udělat na několik způsobů. Mramorová bábovka, maková bábovka, bábovka s kousky čokolády uvnitř, citronová bábovka, bábovka politá čokoládou, a tak dále.

Ale slyšeli jste někdy o bábovce do hrnečku? Možná vám to bude evokovat vychytávky Ládi Hrušky a jeho smažák v hrníčku, a z části je to i pravda. Ale bábovka do hrnečku rozhodně není takové fiasko, a hlavně je velice rychlá a jednoduchá na přípravu.

Bábovka do hrnečku

Pokud vám tedy dělá přepadovku nečekaná návštěva, nebo vás jen tak honí mlsná, a vy si chcete udělat nějakou rychlou a nenáročnou sladkou tečku ke kávě, bábovka do hrnečku je recept přesně pro vás. Vezměte si větší a široký hrneček.

Do něj dejte 2 lžíce moučkového cukru, 2 lžíce mouky a 2 lžíce kakaa. Vše zamíchejte, a následně do práškové směsi rozklepněte 1 vajíčko. Poté přidejte ještě 1 lžíci oleje a 1 lžíci mléka. Vše pořádně zamíchejte a dejte do mikrovlnné trouby. Tu zapněte na plný výkon a za minutu a půl máte hotovo. Dobrou chuť!

Zdroje: www.ricette.giallozafferano.it, www.cookidoo.cz