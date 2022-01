Čokobábovka podle Fabešové: Drobné vylepšení obyčejné bábovky vás uchvátí

Na internetu existuje obrovské množství receptů na bábovku, u většiny z nich se ale vyskytuje jeden zásadní problém. Upečená bábovka sice skvěle chutná, ale už pár hodin po upečení ztrácí svou nadýchanost a vláčnost. Najít ten správný poměr ingrediencí je poměrně složité. Cukrářce Ivetě Fabešové se to však podařilo. Připravte si doma její pověstnou čokoládovou bábovku a uvidíte, že už nebudete chtít dělat jinou!

V našich končinách snad neexistuje populárnější moučník, než je klasická bábovka. Receptů, jak ji připravit, lze najít takřka nepřeberné množství. Někdo má nejraději bábovku olejovou, jiní nedají dopustit na její tvarohovou či čokoládovou variantu. Snad ve všech případech se ale lidé setkávají s jedním nezanedbatelným problémem. Pokud se vám totiž nepodaří tento moučník zkonzumovat jen pár hodin poté, co jste jej vytáhli z trouby, bábovka začíná přirozeně stárnout, ztrácí svou pružnost, nadýchanost a pochopitelně i vláčnost. Tomu jde ale překvapivě velmi jednoduše předejít.

Těsto na bábovku

Ještě předtím, než se vrhnete do pečení bábovky, stojí za to říct si pár malých rad, které vám mohou dopomoci dovést moučník k absolutní dokonalosti. Pamatujte na to, že nejlepší těsto vznikne z ingrediencí pokojové teploty. Pokud máte v plánu péct bábovku, vyndejte si tedy všechny suroviny z chladničky alespoň hodinu před pečením. Uvidíte, že se s nimi bude mnohem lépe pracovat, čehož si můžete všimnout například při vyšlehávání sněhu z bílků. Když mají vejce pokojovou teplotu, nejenže se sníh rychleji vyšlehá, ale bude také podstatně pevnější. Výjimkou je pak jen smetana. Ta by naopak měla být důkladně vychlazená.

Bábovka je jedním z nejpopulárnějších moučníků. Zdroj: Shutterstock

Jak upéct bábovku

Během pečení bábovky se spousta lidí setkává s tím, že bábovka v troubě velmi rychle vyroste a následně na povrchu popraská. To je způsobeno pravděpodobně tím, že mnoho receptů uvádí teplotu pečení 180 °C. Tato teplota je pro bábovku až příliš vysoká. Bohatě si vystačíte se 150 až 160 stupni. Bábovka se sice bude péct delší dobu, ale zato se bude péct rovnoměrně a nepopraská.

Jak vyklopit bábovku

Další problém, který může při pečení bábovky nastat, je, že nejde bábovka z formy vyklopit. Ještě předtím, než do formy nalijete těsto, je nutné ji důkladně vymazat máslem a vysypat moukou. Dejte si při tom skutečně záležet a nevynechejte jediné místečko. Špatně vymazaná forma je nejčastější příčinou toho, že se bábovce nechce z formy ven.

Kdyby se vám ale přece jen stalo, že po upečení bábovka ne a ne opustit formu, zkuste osvědčený trik s utěrkou. Jednoduše namočte utěrku do studené vody a přiložte ji na horkou formu. Uvidíte, že po chvíli bábovka sama vypadne.

Čokoládová bábovka podle Ivety Fabešové

Po vychladnutí můžete bábovku ještě pocukrovat. Zdroj: Profimedia

Bude potřebovat:

160 g hladké mouky (plus trochu mouky na vysypání formy)

270 g cukru krupice

130 g másla (plus trochu másla na vymazání formy)

60 g rostlinného oleje

300 g mléčné čokolády

180 g žloutků

10 g kypřícího prášku

270 g bílků

Postup:

V první řadě si necháme v hrnci rozehřát mléčnou čokoládu s máslem, olejem a 180 g cukru. Čokoládu často míchejte, aby se nepřipálila. Jakmile se všechno spojí, odstavíme hrnec z plotny a necháme směs lehce zchladnout. Mezitím si vyšleháme vaječné bílky se zbývajícím cukrem v tuhý sníh.

Do stále ještě teplé, avšak ne horké čokolády vmícháme žloutky a trochu mouky rozmíchané s práškem do pečiva. Poté čokoládovou směs vlijeme do mísy ke sněhu z bílků a cukru a opatrně promícháme. Nakonec do těsta přidáme zbytek mouky a všechno společně ještě jednou propracujeme.

Nakonec těsto vlijeme do vymazané a vysypané formy na bábovku a dáme péct do trouby předehřáté na 150 stupňů asi na hodinu a půl. Po upečení necháme bábovku chvíli zchladnout ve formě a vyklopíme.