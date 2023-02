Masopustní bábovka podle našich babiček. Zkuste škvarkovou, je zkrátka geniální

K masopustu rozhodně nepatří jen koblihy, boží milosti anebo vdolky, ale také masopustní bábovka. Do té se tradičně přidávají škvarky. Že to zní nezvykle? Škvarky sice jsou ingrediencí, kterou by leckoho vůbec nenapadlo přidávat do moučníků, výsledek ale rozhodně stojí za to!

Během masopustního období se vždy hojně hodovalo. Podávaly se hlavně nejrůznější zabijačkové produkty, ale také koblihy a další sladké a nadýchané dobroty. Jednou z nich byla i masopustní bábovka, na kterou se v průběhu času tak trochu pozapomnělo. To je přitom velká škoda. Lepší bábovka totiž snad ani neexistuje.

Škvarky do placek i do buchet

Škvarky má většina lidí spojené hlavně s pečením škvarkových placek nebo pagáčů. Hodí se skvěle ale i na přípravu sladkých pokrmů. Dříve se dokonce často přidávaly i do vánočního cukroví, různých buchet a také koláčů. Hospodyňky škvarky totiž nahrazovaly leckdy nedostupné či drahé máslo.

Škvarky se hodí také do sladkých pokrmů. Vyjímat se budou i v bábovce nebo vánočce.

A při aktuálních cenách másla se rozhodně vyplatí sáhnout při pečení právě po škvarcích. Není přitom třeba se nějak bát, že škvarky negativně ovlivní výslednou chuť moučníků. Naopak. Dodají jim vláčnost a také příjemnou oříškovou chuť.

Skvěle se vyjímají například ve zmíněné masopustní bábovce anebo škvarkovém lineckém koláči s tvarohem a ovocem.

Masopustní škvarková bábovka

Příprava masopustní bábovky se v mnohém podobá přípravě klasické třené bábovky. Jediným rozdílem je použití škvarků namísto másla či rostlinných olejů. Hotová bábovka je pak krásně měkká a rozhodně není suchá.

Na škvarkovou bábovku si připravte 300 gramů škvarků. Ty pomelte anebo rozmixujte dohladka. V hlubší míse pak škvarky společně se 6 žloutky, 2 lžícemi plnotučného mléka a 350 gramy krupicového cukru vyšlehejte do pěny. Pak do těsta přidejte 250 mililitrů mléka, 350 gramů polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2 lžičky perníkového koření, 1 sáček vanilkového cukru, kůru z 1 citronu a 1 lžíci rumu. Dobře promíchejte. V čisté míse si vyšlehejte ze 6 bílků pevný sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta.

Škvarkovou bábovku si zamilujete.

Těsto nalijte do předem vymazané a vysypané formy na bábovku a dejte ji péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů zhruba na 50 minut. Stav propečení případně zkontrolujte klasickým trikem se špejlí. Pokud je po vytažení z bábovky suchá, je hotovo. Bábovku nechte krátce vychladnout a vyklopte ji z formy. Jakmile zcela vychladne, poprašte ji moučkovým cukrem.

Jak vyklopit bábovku

Nezřídka se bohužel stává, že i když je forma dobře vymazaná a vysypaná, bábovce se z ní nechce ven. V takovém případě namočte kuchyňskou utěrku do studené vody a na krátkou chvíli ji přiložte na formu. Díky tomu by se měla bábovka od formy odlepit a vyklouznout ven.

Pokud by ale ani fígl se studenou utěrkou nezabral, vyzkoušejte ještě parní lázeň. Dejte na sporák dostatečně velký hrnec a nalijte do něj trochu vody. Když se voda začne vařit, postavte do hrnce formu s bábovkou a vyčkejte zhruba 30 vteřin. Pak už bábovku určitě vyklopíte.