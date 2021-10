Nejlepší bábovka podle naších babiček: Je vláčná, kyprá a snadno se vyklápí

Bábovka patří k těm nejtradičnějším moučníkům v Čechách a v mnoha domácnostech se pravidelně peče snad každý týden. Receptů na její přípravu existuje spousta, všem jim ale kraluje právě ten, podle kterého ji pekly už naše babičky. Taková bábovka je úžasně chutná, je velmi nenáročná na přípravu a z formy vyklouzne jako po másle!

Krásně voní, chutná všem a jen se po ní zapráší. Snad není lepší sladké tečky po nedělním obědě, než je čerstvě upečená bábovka. V některých domácnostech se z generace na generaci předávají osvědčené recepty, jiní zase rádi experimentují a zkouší různé varianty. Bábovka může být ve všech případech úžasná, všichni ovšem dobře víme, že nejlépe se v kuchyni uměly otáčet naše babičky, které spoléhaly na lety ověřené postupy. A právě bábovka upečená podle starého receptu vás dokonale překvapí svou vůní a úžasnou chutí.

Jak péct bábovku

Spousta lidí považuje bábovku nejen za úžasný, ale také nesmírně snadný moučník. Pravdou ovšem zůstává, že i u bábovky je třeba dbát na několik základních pravidel, aby se skutečně povedla. Ještě předtím, než se pustíte do přípravy těsta, si všechny studené suroviny vyndejte z lednice, aby získaly pokojovou teplotu. Bude se s nimi pracovat o poznání lépe. Výjimkou je pak jen smetana, používáte-li ji při pečení. Ta by měla být naopak perfektně vychlazená, aby se krásně vyšlehala.

Při práci se sypkými suroviny se vybavte sítem a všechno důkladně prosejte. Těsto tak získá nádherně jemnou konzistenci a po upečení bude bábovka dokonale vláčná. Během pečení nikdy neotevírejte troubu. Riskovali byste, že se bábovka srazí. A pozor si dejte i na správnou teplotu při pečení. Spousta lidí tuto královnu mezi moučníky mylně peče na 180 stupňů a pak se nestačí divit, jak nevzhledně bábovka popraská. Bohatě postačí teplota kolem 160 stupňů.

Bábovka je snad nejoblíbenější moučník u nás. Zdroj: Grazyna Kownacka/Shutterstock.com

Jak vyklopit bábovku

Vyklopení bábovky může být pořádným oříškem. Základem úspěchu je dobře vymazaná a vysypaná forma. Dejte si při tomto procesu pořádně záležet a skutečně formu máslem důkladně vymažte. Vysypat ji pak můžete například hrubou moukou nebo kokosem.

Po upečení nechte bábovku ještě několik minut ve formě zchladnout. Nesvědčí jí totiž náhlé změny teploty. Pokud byste ji vyklopili bezprostředně po upečení, riskovali byste, že se bábovka zdrcne.

Správně upečená bábovka nepraská. Zdroj: Shutterstock

Úžasná hrníčková bábovka podle našich babiček

Budete potřebovat:

5 vajec

1 hrnek cukru

1 hrnek polohrubé mouky

1/2 kypřícího prášku

1 malou skleničku oleje

1 malou skleničku mléka

2 lžíce holandského kakaa

Postup:

V první řadě si předehřejeme troubu na 160 stupňů a důkladně si vymažeme a vysypeme formu na bábovku. Ve větší míse vyšleháme celá vejce s cukrem do pěny, přidáme olej a mléko a prosejeme mouku s práškem do pečiva. Znovu vše prošleháme a poté asi 3/4 těsta nalijeme do bábovkové formy. Do zbylého těsta přidáme kakao, dobře promícháme a nalijeme na těsto ve formě. Dáme asi na 50 minut péct. Propečenost bábovky můžete ověřit starým známým trikem se špejlí či párátkem. Pokud se těsto na špejli nelepí, je bábovka hotová.

TIP: Do těsta můžete dle chuti přidat například i rozinky, pecičky čokolády anebo třeba skořici.