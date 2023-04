Rychlá hrníčková bábovka s rebarborou: Fantastická chuť a nadýchaná jak obláček

Pokud jsou nějaké recepty opravdu oblíbené, pak jsou to ty hrníčkové. U těch se nemusí nic složitě vážit a práce jde rychle od ruky. Bez váhy upečete i dokonalou bábovku s rebarborou, která je rychle hotová a chutná naprosto fantasticky.

Zdroje: YouTube.com, recepty.cz, zdrave.cz

Ať už je klasická, tvarohová, čokoládová, pudinková anebo jogurtová, chutná zkrátka skvěle. Bábovka je tím vůbec nejoblíbenějším českým moučníkem. Není divu, že se pravidelně připravuje v mnoha domácnostech. Ještě lépe ale chutná, přidáte-li do ní nějaký šťavnatý komponent. Ten totiž zajistí, že bude bábovka krásně vláčná a nikdy nebude vysušená. Skvěle se do ní hodí například rebarbora, jejíž nakyslá chuť se dokonale snoubí se sladkou chutí těsta.

Sezóna rebarbory

Přestože je rebarbora zeleninou, používá se nejčastěji do sladkých pokrmů. Typické jsou drobenkové koláče, buchty anebo bábovky. Vynikající je pak také rebarborový sirup nebo džem. Pokud máte rebarboru na zahradě, je ale třeba vědět, kdy ji můžete sklízet. Jinak si zahráváte se svým zdravím.

V rebarboře se totiž nachází kyselina šťavelová, která je ve vyšších dávkách pro lidské zdraví škodlivá. A během roku se obsah kyselina šťavelové v rebarboře průběžně mění. Nejméně této kyseliny obsahuje rebarbora během měsíce května. Právě v té době by se tedy měla rebarbora sklízet a konzumovat.

Z rebarbory můžete připravit celou řadu moučníků Zdroj: Shutterstock

Hrníčková bábovka s rebarborou

Podrobný postup najdete ve videu:

Rebarbora má dokonalou sladkokyselou chuť. Proto ji jistě ocení ti, kteří nemají úplně v lásce přeslazené moučníky a dezerty. Navíc je krásně šťavnatá a díky ní bude bábovka neodolatelně vláčná.

Do mísy vyklepněte 2 celá vejce a přidejte k nim 1 hrnek krystalového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Společně vyšlehejte do pěny. Za stálého míchání přilijte do mísy také 1/2 hrnku rostlinného oleje. Pak přidejte 1 lžičku nastrouhané citronové kůry a 1 hrnek mléka. Nakonec přidejte 2 hrnky polohrubé mouky, 1 sáček prášku do pečiva a 1 a půl hrnku nakrájené rebarbory. Všechno společně dobře promíchejte a těsto nalijte do předem vymazané a vysypané formy na bábovku.

Jak péct bábovku

Častokrát se v mnohých receptech uvádí, že je třeba bábovku péct při 180 stupních Celsia. Je tomu ale docela jinak. Bábovce totiž bohatě stačí teploty mezi 160 až 170 stupni Celsia. Při vyšších teplotách hrozí, že se bábovka rychle upeče zvenčí, ale uvnitř zůstane syrová. Bábovku s rebarborou pečte zhruba 50 minut.

Po upečení ji nechte zhruba 5 minut odpočívat a vyklopte ji. Nenechávejte ji ve formě zbytečně dlouho. Nemuseli byste ji pak totiž z formy dostat. Jestliže se ale nebude chtít bábovce z formy hned, namočte utěrku do studené vody a na chvilku ji položte na formu. Díky tomu se od ní bábovka hezky oddělí.