Letní bábovka s ovocem: Svěží, vláčná, rozplývá se na jazyku

Bábovka je klasika. Vyzkoušejte její letní ovocnou verzi, nebudete litovat!

Výraz bábovka se v českých kuchařkách objevil už v 15. století. Ale pozor, tehdy vůbec nešlo o sladký pokrm, ale pouze o formu na koláč, kterému se přezdívalo bába. O původu báby se šíří různé legendy, kterým můžete, ale nemusíte věřit.

Jedna říká, že „bába“ bylo sladké pečivo, které chutnalo starým ženám. Jiné prameny se zase opíraly o fakt, že „bábu“ pekly babičky a starší ženy (dokonce i forma na tenhle pokrm měla mít podobu starého vrásčitého obličeje)! V etymologickém slovníku jazyka českého J. Holuba a F. Kopečného je ale teze, že bába byla pokrmem, který se předkládal porodním babám (neboli babicím) coby pohoštění.

Na začátku byla „bába“

Péči o rodičku v poslední fázi těhotenství se říkalo „babení“. Babit mohly jen zkušené ženy, které měly s porodem bohaté zkušenosti. Ale to není všechno! Staří Slované „bábou“ nazývali nejen porodní asistentky, ale i mystické postavy a duchy, kteří přinášeli hospodářství dobrou úrodu. Proto se Slované často dívali na oblohu a když přicházely deštivé mraky, říkalo se tomu babí kout. Pro naše předky bylo slovo „baba“ spojené s úrodou a novým životem. Ani bez jednoho nemohli žít. Proto na bábu nedali dopustit.

První bábovka na světě

První moučník podobný dnešní bábovce se jmenoval Kugelhupf. Upekli ho v 17. století v německém Lembergu, odtud se pochoutka dostala na dvůr polského krále Stanislava Leszczyńského, který byl známým gurmánem a milovníkem sladkého. A vzhledem k tomu, že jeho dcera Marie byla manželkou francouzského krále Ludvíka XV., její recept se dostal i na francouzský dvůr.

Nadýchaný kulatý moučník se stal populární sladkostí na francouzských tabulích. Říká se, že byl oblíbeným moučníkem francouzské královny Marie Antoinetty a díky ní se dostal i na dvůr rakouského císaře Františka Josefa I. A touhle oklikou se současná bábovka dostala i na rakousko-uherský stůl.

Bábovka byla původně nazývaná forma na moučník bába. Zdroj: Profimedia

Co rodina, to recept…

Česká kuchyně je plná různých receptů na bábovky. Mezi klasiku patří mramorová, tvarohová, ořechová, olejová, šlehačková nebo pudinková. Výhodou tohoto moučníku je, že se připravuje z litého těsta, které rychle zpracujete v jedné míse. Dnes jsme pro vás připravili ale trochu změnu – ovocnou bábovku. Chutná skvěle a zúročíte v ní poklady ze zahrádky. Tak neváhejte a vyzkoušejte ji s námi.

Ovocná bábovka

Recept na ovocnou bábovku můžete vidět krok za krokem na videu:

Rozklepněte čtyři vejce a oddělte bílky a žloutky. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Pak v jiné míse utřete 4 žloutky s 1 vanilkovým cukrem a 200 g moučkového cukru. Pomalu do směsi přidejte 125 ml vlažného mléka, 125 ml oleje, 500 g prosáté polohrubé mouky a 1 prášek do pečiva. Jakmile se všechny přísady propojí a vznikne hladké těsto, přidejte do něj 250 g borůvek nebo jiného drobného ovoce (například rybíz, maliny, višně). Nakonec do bábovkového základu vmíchejte vyšlehaný sníh z bílků.

Pokud chcete, můžete bábovku ozvláštnit čokoládovou polevou. Zdroj: Profimedia

Velké finále

Bábovkovou formu vymažte tukem a místo klasické mouky ji vysypejte kokosem nebo strouhanými mandlemi. Moučník tak bude voňavější a chutnější. Nakonec do formy vlijte připravené těsto a bábovku upečte dozlatova. Hotový moučník zlehka posypejte moučkovým cukrem. Jakmile vychladne, můžete servírovat. A nezapomeňte mlsounům připomenout, že jde o pokrm, který byl oblíbený na polském, francouzském a rakouském královském dvoře! Dobrou chuť…

