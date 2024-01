Už jste někdy ochutnali slavný francouzský moučník zvaný Savarin? Vzhledem připomíná dort, ale ve skutečnosti je to bábovka přelitá lahodným cukrovým sirupem. Upečte si tuto neodolatelnou pochoutku, po které vám zešílí vaše chuťové pohárky a budete si tak připadat jak v sedmém nebi!

Po upečení a vyklopení z formy je naše česká bábovka hotová. Oproti tomu se střed bábovky Savarin plní různými náplněmi, nejčastěji šlehačkou a ovocem. Spolu se sladkým přelivem si pak můžete pochutnat na nasáklém jemném těstě, které není vůbec suché. Pusťte se do snadného pečení této bábovky, která si svůj název získala po velkém gurmánovi Jean Anthelme Brillat de Savarina.

Upečte si neobyčejnou bábovku Savarin s citronovým zabaione podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Kuchyňa Lidla:

Zdroj: Youtube

Příprava kynutého těsta

Ze všeho nejdříve si nasypte do mísy 420 g polohrubé mouky, ve které vytvořte uprostřed důlek, do něhož následně rozdrobíte 25 g droždí, přidáte lžíci cukru a nalijete 80 ml vlažné smetany. Poté nechte směs stranou, dokud nevzejde kvásek s bublinami na povrchu. Potom už stačí přidat 200 g nastrouhaného másla, jedno vejce, dva žloutky předem rozmíchané v 80 ml smetany, špetku soli, půl lžičky vanilky, citronovou kůru a 70 g najemno nasekaných mandlí, a vypracovat vláčné těsto.

close info Shutterstock zoom_in Hotové těsto nechte kynout v předem vysypané bábovkové formě.

Kynutí a pečení bábovky

Těsto můžete upéct v klasické formě na bábovku nebo v jednotlivých silikonových bábovičkách podobných formičkám na muffiny. Zvolenou formu vymažte máslem a vysypte moukou. Připravené kynuté těsto do ní přelijte a přikryté utěrkou nechte hodinu kynout. Po uplynulé době vložte formu s vykynutým těstem do předem vyhřáté trouby na 180 °C, kde jej pečte kolem 40-50 minut. Hotovou bábovku poznáte pomocí špejle.

Cukrový rozvar s rumem

Mezitím, co se bábovka bude péct, si připravte sladkou polevu, kterou budete s bábovkou podávat. Do menšího kastrůlku nalijte 180 ml vody a přisypte 180 g třtinového cukru. Směs za stálého míchání přiveďte k varu, přičemž ji ohřívejte do té doby, dokud se cukr ve vodě zcela nerozpustí. Následně kastrůlek odstraňte z horké plotny a přilijte do rozvaru 100 ml kvalitního rumu.

close info shutterstock.com zoom_in Bábovku Savarin podávejte dětem s cukrovým sirupem před přidáním rumu.

Nasáknutí upečeného těsta

Ještě vlažnou bábovku ze spodu propíchejte špejlí a postavte ji do cukrového rozvaru s rumem. Pokud nechcete celou bábovku ihned máčet, můžete polít pouze nakrájené kousky, čímž se cukrovým rozvarem nasákne jen podávaná část. Střed bábovky poté naplňte vaším oblíbeným ovocem, přidejte ušlehanou smetanu a posypte rozdrcenými oříšky.

