Vánočka je klasika. Ale i tu můžete vylepšit. Tady jsou jednoduché nápady, jak na to…

Je krásně nadýchaná, voňavá a nasládlá… Kdo by ji nemiloval? Vánočka je sice vánoční pečivo, ale k mání je po celý rok. Její historie se datuje do 16. století, kde ji mohli péct jen mistři pekaři, kteří ji připravovali pro královský dvůr na Pražském hradě. O dvě stovky let později se vánočka stala standardem v různých domácnostech. Recepty i podoba pečiva se region od regionu různila. Nicméně předloha byla stejná – vánočka totiž měla reprezentovat „Ježíška v povianu“. Byla tak i symbolem plodnosti.

S autorem Vaříme s Mozkem si můžete připravit tvarohovou vánočku. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Historie vánočky

Uplést vánočku není nic extrémně těžkého. Obzvlášť, když se věřilo, že křížové pletení ochrání domácnosti před zlými silami. Navíc proplétání pramenů těsta mělo také svůj význam. Nejsilnější spodní prameny symbolizovaly živly, například vodu, zemi, slunce, vzduch… Prostřední copy zase měly spojitost s rozumem, vůlí a citem. Horní prameny byly zase spojovány s věděním a láskou. V dávných dobách se peklo tolik vánoček, kolik měla rodina členů. První vánočku dostal vždycky hospodář, který dal zákrojek dobytku, aby byl příští rok zdravý a silný. V některých krajích se do vánočky dokonce zapékala mince, která měla nálezci přinést štěstí, zdraví a bohatství.

close info Profimedia zoom_in Uplést vánočku není nic extrémně těžkého.

Muškátový oříšek

Ať tak či onak, vánočka prostě k Vánocům patří. Dnes existuje v různých úpravách a variantách – od klasické máslové vánočky, až po „dietní tvarohovou“. Pravda ale je, že kromě těsta dělají chuť pečiva i různé zajímavé přísady. Jednou z nich je exotický muškátový oříšek. Stačí ho nastrouhat jen velmi malá troška a přidat do těsta. Propůjčí mu zajímavou vůní a nasládle hořkou a ostrou chuť. Mimochodem, toto koření zároveň obsahuje dostatek vlákniny a podporuje trávení, což je o Vánocích docela dobrý bonus!

close info Profimedia zoom_in Muškátový oříšek dodá vánočce zajímavou chuť.

Rozinky ano, ale bez rumu

Alespoň si to myslí cukrář Josef Maršálek, který každoročně peče vánočku podle babiččina receptu. Do vánočky proto na konci hnětení přidává suché rozinky. „Nikdy je nenamáčím v rumu, protože bych do těsta dostal tekutinu a hůř by se s ním pracovalo,“ vyvětluje jeden z častých hříchů domácího pečení. Pokud by někdo toužil po rumovém aroma ve vánočce, Maršálek doporučuje nahradit mléko v těstě trochou rumu. Alkohol má totiž ještě jednu přidanou hodnotu – podporuje kynutí! Vánočka tak bude nadýchanější a vláčnější.

close info Profimedia zoom_in Rozinky vánočku osladí.

Oříšky a semínka

Zajímavost vánočce dodají i oříšky a různá semínka. Do těsta můžete zahrnout například vlašské či lískové ořechy, případně dýňová nebo slunečnicová semínka. Všechny tyto přísady doporučujeme před tím namočit, aby získaly lepší, smetanovější chuť a křehčí konzistenci. Můžete je namočit nejen ve vodě, ale také v čaji nebo rumu, který oříškům propůjčí výraznější chuť.

Forma, která se neztratí

Plést vánočku není legrace. Pokud vám to moc nejde, můžete využít hotovou formu, která se dá koupit za pár stovek v domácích potřebách. Stačí ji pak vytřít tukem a dát do ní těsto. Díky tomu pak získáte hezky propletenou vánočku bez námahy.

close info Profimedia zoom_in Neumíte uplést vánočku? Použijte formu.

Voda a rozkvedlané vejce

Pokud jste naopak zruční a upletli jste vánočku, pak gratulujeme. Nezapomeňte ale své hotové dílo potřít vodou a nechat ještě na bezpečném místě hodinu dokynout. Povrch vánočky musí být vláčný, aby těsto neoschlo a nevytvořila se na něm tvrdá krusta. Vánočku před vložením do trouby potřete rozkvedlaným vejcem a posypte sekanými mandlemi. Pečte ji zásadně na horkovzduch. Zpočátku na 180 °C a zhruba půl hodiny před koncem teplotu snižte na 160 °C. Pozor: Troubu při pečení neotevírejte!

Zdroje: https://sladkavanilka.cz, www.prozeny.cz