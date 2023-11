Jakmile tuto bábovku ochutnáte, poznáte, proč se jí říká císařská. Málokterá bábovka je tak plná chutí a skoro se rozplývá na jazyku. Zpestřete si jí nedělní kávu. Uvidíte, že jinou už chtít nebudete.

Co dělá císařskou bábovku tak lahodnou? Dokonalá kombinace ingrediencí. Těsto je nádherně máslové a chuťový zážitek podtrhují vlašské ořechy a kousky fantastické čokolády uvnitř. Ohňostroj chutí však nekončí, celá bábovka je pak ještě zasypaná plátky mandlí a tenkým popraškem moučkového cukru.

Jednejte s předstihem

Bábovka sama o sobě není těžká na přípravu. Naopak. Jediné, co musíte pohlídat, je teplota surovin. U třeného těsta na ní závisí několikanásobně. Než se tedy dáte do pečení, nezapomeňte si s dostatečnou časovou rezervou vyndat z ledničky 6 vajec a 300 gramů másla. A jak na správný postup této lahodné bábovky? Podívejte se na kulinářský um skvělého pana Cuketky na kanále YouTube:

S nádobím nešetřete

Někdy lze pracovat úsporně a vše smíchat do jedné mísy. Toto ale není ten případ a mnohem lepší je si ingredience rozdělit do tří mís. V jedné smícháte suché suroviny, v druhé se budou šlehat vejce a třetí by měla být největší, v ní dokončíte lahodný zázrak. Zároveň si připravte formu na bábovku. Důkladně ji vytřete máslem a vysypejte plátky mandlí, odložte ji stranou. Ihned na začátku přípravy si také zapněte troubu a teplotu nastavte na 170 °C.

close info Shutterstock zoom_in Čokoládu nakrájejte nahrubo.

Sypké suroviny jako první

Nejprve si smíchejte sypké suroviny. Do mísy nasypte 150 gramů hladké mouky a stejné množství mouky polohrubé. Ideální je mouky prosít, těsto bude nadýchanější. K moukám přidejte lžičku a půl prášku do pečiva a také nasekanou čokoládu a vlašské ořechy. Obojího by mělo být po 80 gramech. Nezapomeňte vše dobře promíchat.

close info Profimedia zoom_in Máslo je potřeba vyšlehat do pěny.

Nadýchaná jako obláček

V druhé míse pak vyšlehejte 300 gramů másla se stejným množstvím moučkového cukru, vanilkovým extraktem, špetkou soli a 2 lžičkami citronové kůry. Připravte se, že šlehání pár minut zabere. Nestačí ingredience spojit. Měla by vám vzniknout krásná nedýchaná pěna. V poslední míse pak vyšlehejte vejce. I ta by měla zesvětlat a získat pěnovou konzistenci. Suroviny ze tří misek zkompletujte, hezky po částech přidávejte. K máslové pěně přidejte vždy trochu suché směsi a vaječné pěny, zapracujte a znovu, dokud vám nevznikne nádherné bábovkové těsto. To pak přelijte do bábovkové formy, vložte do trouby a pečte zhruba hodinu. Špejlí zkuste, zda je hotová, pokud ano, vyjměte ji z trouby, nechte mírně vychladnout a vyklopte ji z formy. Jakmile zcela zchladne, posypejte ji moučkovým cukrem.

