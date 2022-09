Bábovka z dýně Hokaido: Krásně vláčná a hotová bleskem

Bábovka je klasika, která nesmí chybět v žádné kuchařce. My vám dneska představíme její podzimní variantu s dýní hokaido, která vás překvapí svou barevností, strukturou i vynikající chutí.

Když se řekne bábovka, každému se vybaví návštěva a dlouhé povídání u kávy. Tohle pečivo se v Čechách peče asi od 15. století. S jeho podivným názvem – bábovka – jsou spojeny hned tři legendy.

Jedna tvrdí, že moučník dostal název podle toho, že ho pekly staré ženy (lidově „báby“). Druhá zase říká, že název je odvozený od kulaté formy, která měla tvar „babské tváře“. A třetí? Údajně šlo o pokrm, který se dával po porodu jako pohoštění porodním bábám…

Ať tak či onak, bábovka je klasika, na kterou nikdo z nás nedá dopustit.

Bábovka je klasickým pohoštěním pro návštěvy. Zdroj: Profimedia

Evropské varianty

O autorovi, který vynalezl bábovku, historie mlčí. Pravdou je, že se jedná o středoevropskou specialitu, kterou pečou nejen u nás, ale i na Slovensku, v Rakousku, Polsku nebo v Německu (zejména v jeho jižní části). S variací podobnou bábovce se ale můžete setkat i v jiných částech Evropy, například ve Francii, kde pečou rumovou Baba au rhum. V Itálii byste zase našli slavnou Panettone, která může našinci chuťově připomínat biskupský chlebíček.

Italská variace na bábovku - Pannetone. Čechům může chuťově připomínat biskupský chlebníček. Zdroj: Profimedia

Kulatá nebo trochu jiná

Klasická třená bábovka má jako základ vajíčka, mléko, mouku, olej, kypřicí prášek… Pak existuje ještě kynutá bábovka, která si nárokuje ještě pořádnou porci másla a droždí. Vzhledem k tomu, že první varianta je rychleji hotová, bývá v českých kuchyních daleko častější. Nejoblíbenějším typem bývá „mramorová bábovka“, která spojuje vanilkové a kakaové těsto, což vypadá dobře jak vizuálně (tmavá a světlá vytváří krásný kontrast), tak i chuťově. Pokud patříte mezi šikovné pekaře a máte náladu experimentovat, můžete do bábovky zapracovat i další zajímavé prvky, jako třeba kandované ovoce, kokos, ořechy, perníkové koření nebo mrkev. My vám dnes představíme voňavou podzimní bábovku s dýní hokaido. Je voňavá, rychlá a když ji rozkrojíte, překvapí vás oranžovým nádechem! Upečte si ji a uvidíte. Experimentovat můžete nejen s chutí ale i s tvarem formy!

Nejčastěji se v českých domácnostech peče třená bábovka. Zdroj: Profimedia

Bábovka z dýně hokaido

Tuhle mňamku zvládne každý – i naprostý pekařský začátečník. Pusťte se do toho! Nejdříve očistěte a nastrouhejte 500 g dýně hokaido. V míse smíchejte 400 g polohrubé mouky s 1 kypřicím práškem. Přidejte 200 g moučkového cukru, 100 ml mléka, 150 ml oleje, 1 vanilkový cukr, 2 vejce a nastrouhanou dýňovou směs. Všechny ingredience zpracujte do jednoho těsta. Pokud se vám zdá příliš husté, můžete ho zředit trochou mléka. Poté 2/3 těsta navrstvěte do vysypané a vymazané bábovkové formy. Druhou část smíchejte s trochou rumu, kakaa a vyškrabte ji také do formy. Pokud chcete, aby bábovka měla „mramorový efekt“, píchněte do ní několikrát koncem vařečky, aby se obě těsta zlehka promíchaly. Bábovku pečte ve středně vyhřáté troubě zhruba 50 minut. Po vychladnutí ji vyklopte.

Dýňová bábovka má po rozkrojení krásnou oranžovou barvu. Zdroj: Profimedia

Čokoládový kabátek potěší…

Hotová bábovka se povětšinou jenom posype moučkovým cukrem. Ale pokud ji chcete mít slavnostnější, udělejte si na ni čokoládovou polevu. Stačí, když ve vodní lázni zahřejete 60 g másla se 150 g hořké čokolády. Jakmile se směs rozpustí, přilejte ji do hrnku, který jste si vyložili igelitovým sáčkem. Ten pak pak stačí uchopit pravačkou a odstřihnout jeden z růžků a hned máte variantu zdobícího sáčku. Čokoládovou polevou postříkejte celou bábovku. Jakmile ztuhne, můžete ji servírovat ke kávě. Určitě budete mít úspěch!

