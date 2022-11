Blesková bábovka z mikrovlnky: Za 4 minuty servírujete ke kafíčku

Co dělat, když vás honí mlsná, ale nemáte doma nic sladkého k zakousnutí? Upečte si rychlou bábovku v mikrovlnné troubě. S její přípravou strávíte maximálně 4 minuty, neušpiníte skoro žádné nádobí a nakonec si královsky pochutnáte.

Pokud se ve dveřích objevila nečekaná návštěva a vy narychlo přemýšlíte, co jí naservírovat k šálku kávy nebo čaje, nezoufejte. Rozhodně se nemusíte omlouvat a utíkat do obchodu. Takřka lusknutím prstu totiž upečete lahodný moučník, na který si leckdo jistě i rád vezme recept.

Pečení v mikrovlnce

Mnozí možná ani netuší, co všechno mikrovlnné trouby dokáží. Rozhodně neslouží jen k ohřívání jídla (byť je to pochopitelně jejich primární účel), ale také k pečení anebo zavařování. Neskonalou výhodou mikrovlnné trouby je, že pečení v ní je podstatně rychlejší než v klasické troubě, a proto jsou moučníky z ní hotové raz dva. Přesvědčte se o tom sami. V mikrovlnné troubě můžete upéct nejrůznější buchty a koláče, vůbec nejlepší je ale jemná a voňavá bábovka.

V mikrovlnce připravíte takřka vše. Třeba i knedlík. Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Bábovka z mikrovlnky

Jak na to, se podívejte ve videu:

Recept na bábovku z mikrovlnné trouby je natolik jednoduchý, že jej zvládne naprosto každý. Dokonce i děti. Nasypte si do misky 80 gramů mouky a smíchejte ji se 100 mililitry mléka. Přidejte jedno celé vejce, 3 lžíce krystalového cukru, 1 lžíci oleje a pokud milujete kakao a čokoládu, do těsta dejte i 2 lžíce holandského kakaa. Těsto pak dobře promíchejte a přelijte jej do dostatečně velkého hrnečku.

Takto nachystanou bábovku vložte do mikrovlnné trouby a zapněte ji zhruba na 3 minuty. Čas se může lišit, doba pečení totiž závisí na výkonu vaší mikrovlnky. Pokud si na konci pečení nejste zcela jisti, že je bábovka upečené, vyzkoušejte stav propečení klasicky s pomocí špejle. Pokud je po vytažení z těsta čistá, je hotovo. Pozor si ale dejte i na to, abyste bábovku nepřepekly. V takovém případě by totiž pravděpodobně rychle ztvrdla a byla by nepoživatelná.

Bábovku nakonec servírujte rovnou v hrnečku. Pro lepší efekt ji můžete lehce poprášit moučkovým cukrem, anebo k ní narychlo připravit například malinový rozvar. Skvěle ale chutná i jen tak s šálkem horké kávy. Jde také o rychlou snídani, po které se vyplatí sáhnout, když ráno zrovna nemáte mnoho času nazbyt.