Bábovky se dají dělat na spoustu způsobů. Citronová, maková, ořechová, klasická mramorová, s polevou i bez polevy. Slyšeli jste ale o výtečné zdravé bábovce z ovesných vloček? Máte ji hotovou ani ne za deset minut a chutná úžasně. Podívejte.

Tento recept je vhodný pro všechny, kdo mají mlsný jazyk, ale chtějí zároveň jíst zdravě. Bábovka z ovesných vloček je neuvěřitelně lehká na přípravu, neobsahuje žádnou mouku a chutná přímo božsky. Ovesné vločky jsou skvělý zdroj energie a živin. Oves je jednou z nejzdravějších obilovin a vločky z něj neobsahují žádný lepek, takže pro všechny, kdo mají alergii na lepek, je tento recept zcela bezpečný. Navíc v sobě obsahují hodně vitamínů, hlavně vitamín D, který je nesmírně důležitý pro udržení zdravých kostí, antioxidantů, které chrání vaše buňky a snižují riziko onemocnění rakovinou, a vlákniny, která má na starost zdraví vašich střev. Tyto vločky vám dokonce pomohou při hubnutí, jelikož neobsahují prakticky žádné cukry, a také snižují riziko srdečních onemocnění, takže pro vaše tělo přináší samé výhody.

Bábovka hotová za 10 minut

Jako první nasypte 220 gramů ovesných vloček do mixéru a rozmixujte. Připravte si formu, ve které budete vaši bábovku péct a vymažte ji olivovým olejem, aby vám pak hezky z formy bez obtíží vyklouzla. Nasypte rozmixované ovesné vločky do misky. Vezměte si dvě jablka, čím větší, tím lepší a nakrájejte je, klidně i se slupkou, na menší plátky. Vhoďte je do mixéru a vymačkejte k nim citronovou šťávu. Rozmixujte tak, aby byla konzistence jablek pořád lehce patrná a přidejte k vločkám.

Ovesné vločky jsou zdravé, neobsahují lepek a pro vaše tělo přináší samé výhody.

Vejce a vanilka

Rozkřápněte do směsi dvě vejce, přidejte trošku vanilkového extraktu a důkladně promíchejte. Poté si vezměte jeden banán. Ten oloupejte a nakrájejte první podélně a pak ještě vertikálně, aby vám vznikly opravdu malé, tenké kousíčky. Ještě přidejte 80 gramů brusinek a mandlí a poté vše přidejte ke směsi ovesných vloček a jablek. Opět důkladně promíchejte.

Banány a ovesné vločky jsou úžasná a zdravá kombinace pro vaše tělo.

Máte hotovo

Tuto směs stačí již pouze dát do formy a poté do trouby. Bábovku pečte po dobu 40 minut při teplotě 180 stupňů. Nyní můžete servírovat a chlubit se svému okolí s výbornou, nenáročnou a hlavně zdravou bábovkou. Dobrou chuť!

