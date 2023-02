Balatonský guláš: Miloval ho Karel Gott. Ochutnejte Mistrovu oblíbenou pochoutku

Karel Gott byl velkým milovníkem dobrého jídla. Na tom si často pochutnával ve svých oblíbených restauracích, nebál se ale ani doma vzít vařečku do ruky a sám si uvařit nějakou dobrotu. Například balatonský guláš.

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, recepty.cz

Karel Gott si vždy potrpěl na slušné vychování, krásné ženy a také chutné jídlo. Mezi jeho nejoblíbenější pokrmy patřily dobroty z různých koutů světa, nejvíce si ale liboval v evropských jídlech. Svůj zbožňovaný balatonský guláš si rád připravoval i doma.

Oblíbená jídla Karla Gotta

Karel Gott se díky své profesi dostal do celého světa, a tak měl možnost ochutnat spoustu zajímavých pokrmů. A některé z nich mu natolik zachutnaly, že je vyhledával i v Česku. Byl například velmi častým zákazníkem vůbec první čínské restaurace v Praze ve Vodičkově ulici. Tam prý pokaždé dlouho četl jídelní lístek a rozmýšlel, co si objedná. Vždy ale stejně skončil buď u švei-ču-žou, nebo u kung pao.

Pochutnal si ale také na dobře připraveném vídeňském řízku s bramborovou kaší se smetanou, na tataráku, klasické hovězí svíčkové na smetaně s karlovarským knedlíkem anebo guláši. Ze sladkého pak miloval žloutkové věnečky či citronovou bábovku s mákem.

Zvláště balatonský guláš patřil mezi Mistrovy oblíbené pokrmy. Zdroj: Shutterstock

Balatonský guláš podle Karla Gotta

Jak připravuje hovězí guláš Roman Paulus se podívejte ve videu:

Obzvlášť si Mistr potrpěl na dobře připravený guláš. A to hlavně takový, který si on sám uvařil. Měl rád balatonský guláš, který je v lecčem podobný klasickému guláši, akorát se do něj během vaření přidávají brambory. Celý postup je nesmírně jednoduchý a guláš podle Karla Gotta dokáže připravit naprosto každý.

Připravte si dostatečně velký hrnec a přidejte do něj 40 gramů sádla. Sádlo nechte na sporáku zcela rozpustit a následně na něm dozlatova osmahněte 2 velké najemno nakrájené cibule. Zatímco se bude cibule restovat, nakrájejte si na kostky 600 gramů hovězí svíčkové (lze případně nahradit i jiným kusem hovězího). Maso dejte na cibuli, lehce ho osolte, zamíchejte, stáhněte plamen a pod pokličkou ho duste asi 30 minut ve vlastní šťávě.

Součástí balatonského guláše jsou brambory. Zdroj: Shutterstock

Guláš s bramborami

Následně do hrnce přilijte asi 250 mililitrů vody, přidejte 300 gramů na kostičky nakrájených brambor a také 1 stroužek prolisovaného česneku. Do guláše přijde také 1/2 lžičky sladké mleté papriky a 1/4 lžičky drceného kmínu. Zamíchejte a nechte dalších 10 minut provařit. V poslední fázi do hrnce přidejte 3 nakrájené zelené papriky a také 3 oloupaná a nakrájená rajčata (můžete použít buď čerstvá, nebo konzervovaná). Přilijte asi 150 mililitrů vodu, přiklopte hrnec pokličkou a guláš vařte do doby, dokud nebudou brambory měkké. A pak už jen podávejte. Tím, že guláš obsahuje brambory, není třeba jej servírovat s knedlíkem či pečivem. Kouskem čerstvého chleba ale přece jen nic nezkazíte.