Zmrzlina vás osvěží a zažene chuť na sladké. Jak si můžete dopřát její zdravější verzi?

Léto je dobou, kdy mražené pochoutky letí. A letí i ceny zmrzlin… Ještě před pár lety jste za kopeček zaplatili dvacet korun, dnes už je to dvojnásobek. A když si vyjdete na zmrzku celá rodina, necháte v cukrárně hned několik stovek. Což o to, občas si (kolektivně) zamlsat není na škodu, ale dělat to často je hotová cesta do finančních pekel.

Banánovou zmrzlinu si můžete vyrobit krok za krokem podle videa Annabel Langbein. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Mražená pochoutka z banánu

Proto není od věci inspirovat se recepty na domácí nanuky a zmrzliny. Pokud jste začátečník, doporučujeme vám vyzkoušet banánovou zmrzlinu, kterou vykouzlíte bez použití zmrzlinovače a z jedné jediné ingredience – zralých banánů.

Náš recept je na čtyři porce, pokud chcete nasytit více mlsalů, je potřeba přidat další kousky tropického ovoce. Ale teď už jdeme na přípravu vynikající, zdravé a levné domácí zmrzliny.

Poklad v mrazáku

Připravte si 4 zralé banány. Nakrájejte je na 5 centimetrové kusy a všechny vytvořené „banánové špalíky“ vložte do mrazícího sáčku a uložte do mrazáku. Zhruba za 6 hodin banánové kousky vyndejte a rozmixujte dohladka.

Banánovou dřeň můžete ihned podávat nebo nadávkovat do plastové krabičky a nechat odpočívat v mrazáku do té doby, než na vaši zmrzlinu přijde ta nejlepší chvíle.

Koření a slazení

Banánovou zmrzlinu nemusíte sladit, protože zralé ovoce je sladké samo o sobě. Ale pokud vám přijde mdlá, můžete do ní přidat třeba 1 lžíci arašídového másla, nutelly nebo medu.

Skvěle vám bude chutnat i v kombinaci s čokoládovými hoblinkami nebo mandlovými lupínky. Máte-li rádi exotickou chuť, přidejte do své „banánovky“ raději ½ lžičku mletého zázvoru, kardamonu nebo skořice.

close info Profimedia zoom_in Banánová zmrzlina bude mít lahodnější chuť, když do ní přidáte smetanu a salko.

Smetanová varianta

Máte rádi spíše smetanové typy zmrzlin? Pak přidejte do banánového základu 1 kelímek šlehačky a ¼ konzervy salka. Zmrzlinu můžete případně ochutit vanilkovým extraktem, který ještě podtrhne její lahodou chuť.

Servírování s oplatkou i bez

Pokud chcete, můžete zmrzlinu namazat mezi dvě dortové oplatky, nechat zatuhnout a servírovat jako zajímavý zmrzlinový dort!

Zdroje: www.apetitonline.cz