Proč vložit do trouby při pečení masa i banánové slupky?

Už jste někdy slyšeli o tom, proč přidat k pečenému masu banánové slupky? Banánové slupky lze použít na ledacos a do trouby je můžete dát nejen k pečenému masu.

Co s banánovými slupkami?

Banánové slupky snad nebyly nikdy populárnější. Vysoký obsah draslíku z nich dělá výborné hnojivo pro rostliny. Slupky se máčejí i suší a melou. Rozhodně prospějí také kompostu. A nejen rostliny z nich mohou mít užitek. Z banánových slupek si můžete uvařit čaj, ale dají se také konzumovat. To je ještě zajímavější, co myslíte?

Banánové slupky můžete také jíst!

Slupky z banánů v kvalitě BIO můžete dusit v sirupu, který vznikne smícháním půl hrnku vody se stejným množstvím cukru. Očištěné a nakrájené banánové slupky duste v sirupu na mírném plameni zhruba 10 minut. V okamžiku, kdy začne cukr karamelizovat, sundejte z plotýnky, nechejte vystydnout a pak sceďte. Sirup bude mít vynikající banánové aroma.

Díky jinému receptu připravíte banánové slupky jako křupavou slaninu. Zdá se vám to podivné? Stačí jen slupky vhodně okořenit! Pravda, je to spíš recept pro ty, kteří holdují životu bez odpadů čili zero waste. Nicméně i taková příprava je možná!

Na Pinterestu můžete najít spoustu neobvyklých i klasických receptů.

Jak prospějí banánové slupky pečenému masu?

A proč dávat slupky do trouby, když pečete? Trouby a především ty starší plynové hodně vysušují. Pokud chcete zachovat během pečení masu, ale také třeba moučníkům vláčnost a předejít jejich vysoušení, můžete do trouby přidat banánové slupky. Ty se budou během pečení zahřívat, odpařovat, až zcela vyschnou. Následně můžete tyto slupky dále použít, nicméně během pečení zajistí pokrmu právě tolik vzdušné vlhkosti, kolik je třeba, abyste si na pečeném pochutnali.

