Jak vyrobit banánovo-kávovou zmrzlinu. Je vynikající a skvělé zdravotní účinky

S blížícím se létem a teplotami, které pomalu atakují třicítku, je ten nejlepší čas na to připravit si lahodné osvěžení. A nic se k horkému počasí nehodí více než zmrzlina. Co takhle banánovo–kávová? Nejen že skvěle chutná, ale obsahuje zanedbatelné množství kalorií, a dokonce prospěje vašemu zdraví!

Zmrzliny jsou obecně zřejmě tím nejchutnějším osvěžením za horkých dnů. Na trhu jich existuje nepřeberné množství, máloco se ale vyrovná té podomácku vyrobené. Fantazii se přitom meze nekladou a často tak lze vykouzlit příchuť, jež byste v mrazáku v supermarketu hledali asi jen stěží. Kupované zmrzliny navíc leckdy obsahují obrovské množství cukru a dalších přidaných látek. Vyzkoušejte proto recept na kávovo–banánovou zmrzlinu. Ta pro vaši linii nepředstavuje téměř žádné riziko, je chutná a zdravá.

Káva a její zázračné účinky

Kávu asi není nutné nijak představovat. Mnoho lidí by bez ní ráno asi dokázalo jen stěží vyrazit do práce či vůbec opustit postel. Není však jen prostředkem proti únavě. Její konzumace přináší tělu mnohem víc. V první řadě je skvělým antioxidantem. Obsahuje velké množství vitaminů a minerálů, v důsledku čehož podporuje imunitní systém a snižuje riziko virových a infekčních onemocnění. K tomu všemu dodává tělu svěží a odpočatý vzhled. Dokonce má omlazující účinky! Na druhou stranu nadměrná konzumace kávy tělo dehydratuje, a proto je doporučeno s každým šálkem vypít alespoň sklenici vody.

Káva zvyšuje bdělost a potlačuje pocity únavy a vyčerpání Zdroj: Reda.G / Shutterstock.com

Káva prospívá ledvinám i žlučníku

Dle nedávného zjištění vědců může mít pravidelná konzumace kofeinu i pozitivní vliv na zánětlivé procesy v játrech. Káva stejně tak napomáhá odvádět žluč ze žlučníku a ochraňuje ledviny. Její konzumace předchází vzniku rakoviny jater. Věděli jste například, že ti, kdo pravidelně pijí kávu, mají až o 41 % menší riziko rozvinu rakoviny jater než ti, kdo kávu nepijí?

Banány se hodí do diety a zlepšují trávení

Jsou právem považovány za jeden z nejzdravějších plodů, které může planeta Země nabídnout. Banány obsahují obrovské množství minerálních látek a vitaminů, jsou zdrojem draslíku, který zabraňuje rozvoji hypertenze, arytmie, mrtvice, a dokonce rakoviny. Lze v nich rovněž najít menší množství serotoninu, tedy látky, jež má mimo jiné i antidepresivní účinky.

Banány by měl každý zařadit do svého každodenního jídelníčku. Pro velký obsah vlákniny upravují zažívání, pomáhají od plynatosti, a mohou dokonce zrychlit metabolismus. Jsou tak nesmírně vhodné i do redukčních diet.

Banány jsou skvělé ovoce na doplnění energie. Zdroj: Alliance Images / Shutterstock.com

Banánovo–kávová zmrzlina

Budete potřebovat:

3 banány

2 čajové lžičky kávy

2 čajové lžičky cukru

Postup:

Příprava zmrzliny je nesmírně jednoduchá. Stačí nakrájet banán na kolečka a nechat zcela zmrznou v mrazáku. Následně se banány vloží do mixéru, přidá se k nim káva a cukr. Vše se rozmixuje a můžeme podívat.

Kávu lze použít jak klasickou mletou, tak granulovanou. Granulovaná zmrzlinu obarví, zatímco mletá při konzumaci krásně křupne.

