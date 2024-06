Honí vás mlsná? Připravte si rychlý banánový chlebíček, který zachutná vám i celé vaší rodině.

Venku je vedro a nikdo z vás nechce trávit dlouhé hodiny u plotny. Jenže co dělat, když chuť na sladké nezkrotí ani „třicítky“ ve stínu? Pokud jste si zvykli na kávový rituál s něčím sladkým, máme pro vás skvělý tip na banánový chlebíček. Jeho autorem je slavný kuchař Jamie Oliver, který v roce 2005 dokonce získal za své „kulinářské umění“ i Řád britského impéria.

Na svém profilu vám Jamie Oliver ukáže, že udělat banánový chlebíček je hračka. Více a kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Mlsání od slavného kuchaře

Jamie Oliver si takového vyznamenání cení a proto se snaží co nejvíce lidem pomoci, aby si dokázali lahodné pokrmy uvařit doma sami. A to je i případ banánového chlebíčku, jehož přípravu zvládnete během 10 minut.

„Je to strašně jednoduché, prostě jen smícháte suroviny a vzniklé těsto nalijete na plech a dáte péct. Po padesáti minutách máte už koláč, který zpříjemní odpolední kávu, ale i piknik s přáteli nebo grilování,“ říká kuchař.

Šance pro tři banány

A jdeme na to! Ještě než se pustíte do práce, předehřejte troubu na 180 °C a vymažte formu na chleba máslem. Máte? Pak si vezměte velkou mísu a vyšlehejte v ní 125 g másla tak, aby mělo krémovou konzistenci.

Přidejte k němu 2 vetší vejce a zase míchejte. Zpočátku se vám může zdát, že směs má hrudkovitou konzistenci, ale to se časem změní. Pak do těsta přidejte ještě 3 zralé rozmačkané banány, 2 polévkové lžíce medu a 2 lžíce jablečného džusu.

Velké pečení a vychlazení

Nakonec do mísy přidejte i špetku skořice, 250 g hladké mouky a 1 prášek do pečiva. Ale pozor: přísady promíchejte jen lehce, aby těsto bylo nadýchané a neztratilo kyprost! Hotové těsto navrstvěte do chlebové formy a povrch ozdobte ještě 1 nakrájeným banánem. Koláč pečte zhruba 40 – 50 minut, dokud nezíská zlatavou barvu. Hotový banánový chlebíček nechte ve formě chvíli chladnout a poté vyklopte na mřížku.

close info Profimedia zoom_in Banánový chlebíček je vhodný jako svačina.

S marmeládou i bez

Banánový chlebíček nakrájejte na plátky a servírujte společně s máslem a marmeládou. Je skvělý jako svačina, snídaně nebo mlsání. Pokud nemáte rádi marmeládu, můžete si ho namazat třeba tekutou čokoládou. Je vynikající! Tímhle způsobem můžete zužitkovat i „unavené“ banány, které vám v míse leží dlouhé dny… Koláč výborně chutná i s přidanými rozinkami nebo ořechy!

