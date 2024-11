Chcete překvapit hosty naprosto dokonalým dezertem, který je zcela omámí svou neodolatelnou chutí? Připravte pro ně banánový dort s tvarohovým krémem.

Rozšiřte svou sbírku receptů o jedinečný banánový dort, který je navíc úžasně snadný na přípravu. Jeho vláčné těsto plné banánové chuti v kombinaci s jemným tvarohovým krémem a vůní skořice je doslova gurmánskou symfonií a každý si ho zcela jistě zamiluje.

Chcete znát recept na jednoduchý banánový koláč? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Preppy Kitchen:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience na těsto

Nejprve si připravte všechny potřebné ingredience. Na těsto využijete 1 a 1/2 šálku (345 g) rozmačkaných banánů, tedy zhruba asi 4 střední nebo 3 velké banány, 3 šálky (375 g) hladké nebo polohrubé mouky ,1 lžičku prášku do pečiva, 1 lžička jedlé sody, 1/2 lžičky mleté skořice a stejné množství soli, 3/4 šálku (170 g) nesoleného změklého másla v pokojové teplotě, 1 hrnek (200 g) krupicového cukru, 1/2 šálku (100 g) bílého nebo hnědého cukru, 3 vejce, 2 lžičky čistého vanilkového extraktu a 1 a 1/2 šálku (360 ml) podmáslí.

Suroviny na tvarohový krém

Na krém si připravte 230 g plnotučného tvarohu, 1/2 šálku (113 g) nesoleného změklého másla, 3 šálky (360 g) moučkového cukru,1 lžičku vanilkového extraktu a 1/8 lžičky soli.

Banánový dort

Nejprve rozmačkejte banány, které by měly být dokonale zralé. Můžete to udělat vidličkou nebo v mixéru. V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu, skořici a sůl. Pak vyšlehejte pomocí ručního nebo stojanového mixéru s lopatkovým nástavcem máslo. Mělo by být ve výsledku krásně hladké a krémové.

Následně přidejte cukr a opět směs ušlehejte, nejlépe na vysokou rychlost mixérem po dobu cca 2 minut, dokud se ingredience řádně nespojí. Pak dodejte vejce a vanilku a vyšlehejte mixérem nastaveným na středně vysokou rychlost, dokud se veškeré suroviny vzájemně nespojí a vmíchejte rozmačkané banány.

V dalším kroku zamixujte s mixérem nastaveným na nízkou rychlost suché ingredience a po částech dodejte i podmáslí. Mělo by vám vzniknout hustší těsto bez hrudek. Nalijte ho do předem vymazané formy a pečte v troubě předehřáté na 180 °C po dobu cca 45 až 50 minut.

Jestli je dort pečený poznáte díky testu se špejlí, na které by těsto nemělo ulpívat. Pokud vám horní část rychle hnědne, můžete ji přikrýt během pečení alobalem. Po upečení vyndejte dort z formy, nejlépe na mřížku a nechte ho zcela vychladnout.

Příprava krému

Mezitím si připravte tvarohový krém. Ve velké míse pomocí ručního nebo stojanového mixéru s lopatkovým nebo šlehacím nástavcem ušlehejte při vysoké rychlosti tvaroh a máslo, dokud nebude směs krásně hladká a krémové konzistence.

Přidejte moučkový cukr, vanilku a sůl a opět šlehejte, tentokrát na nízkou rychlost po dobu 30 sekund a následně ještě 2 minuty na vysokou rychlost. Pokud chcete polevu trochu hustší, přidejte navíc 1/4 hrnku cukru. Vzniklým krémem potřete vychladlý dort a vložte jej na 30 minut do lednice. Nejenže krém zatuhne, ale dort se bude i lépe krájet.

