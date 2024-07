Brownies si v našich krajích již vybudovalo svoje jméno i známost, ale co takové blondies? O něm jste také slyšeli? Možná ne, a přitom jde vlastně o “příbuzné”. A co teprve zpráva, že právě blondies můžete připravit bez mouky, bez vajec a nebudete potřebovat ani máslo. Není to zajímavé?

Jak dobře víme, brownies dostalo svoje jméno podle barvy, kterou tomuto zákusku přidává kakao. Blondies kakao neobsahuje, a tak je pro všechny z nás, kteří prošli byť jen základy angličtiny, jasné, proč dostalo takový název. Jde zkrátka o světlé sladké pečivo, které jemně zabarvuje jen hnědý cukr. Dnes se ale můžeme pustit do upraveného receptu, který překvapí i zkušené.

Inspirujte se také youtubovým receptem od Shelly Jaronsky:

Zdroj: Youtube

Cizrna v hlavní roli

Zatímco na běžné blondies bychom si museli připravit hlavně mouku, máslo, vejce, hnědý cukr a vanilkový extrakt, na to banánové a ještě zdravější sáhneme do spíže pro trochu jiné suroviny.

Mouku nahradíme ovesnými vločkami, cukr medem a přidáme také ořechy a samozřejmě banány. Asi jen málokdo by si představoval, že do tohoto receptu patří také konzervovaná cizrna. A to ne v malém množství - naopak, bude hrát v celém objemu hlavní roli.

Prostě to rozmixujte

Příprava těsta je tak jednoduchá a prostá, jak jen je to možné. Do mixéru jednoduše vložíme postupně tři zralé banány, tři lžíce medu, stejné množství arašídového krému, hrnek již zmiňované cizrny, přidáme také hrnek ovesných vloček a trochu skořicového cukru.

Vše zalijeme polovinou hrnku mléka a dobře rozmixujeme. To je vlastně vše a těsto je připraveno k dalším úkonům.

Pečte podle svých zkušeností

Blondies budeme samozřejmě péct, a proto si dopředu dáme rozehřát troubu na 180 °C, ale samozřejmě se budeme řídit zkušenostmi s vlastním sporákem. Dobře totiž víme, že většina z nich má svoje specifika a vrtochy, na které je potřeba si zvyknout a počítat s nimi.

close info Shutterstock zoom_in Cizrna je jednou z hlavních součástí receptu

Vyberte tu správnou formu

Blondies půjdou do trouby ve formě o rozměrech přibližně dvacet na dvacet centimetrů, případně v jiném tvaru obdobné plochy. Právě na tu je totiž vypočítaná zde uváděná dávka těsta.

Formu samozřejmě musíme vymazat omastkem, případně vyložit pečicím papírem, a vysypat buď klasicky trochou mouky, ale pokud se jí chceme tentokrát vyvarovat úplně, sáhneme po strouhaném kokosu a můžeme přidat i najemno rozdrcené pekanové ořechy.

Přidejte čokoládové vločky

Do těsta ještě před jeho nalitím do formy přidáme přibližně čtvrt hrnku čokoládových vloček. Další kousky čokolády, pekanové ořechy a kokos nasypeme na povrch těsta, a pak už nebude nic bránit tomu, abychom budoucí pochoutku umístili do rozehřáté trouby, kde jí bude stačit pobýt přibližně dvacet minut.

Pamatujme na to, co pečeme. Stejně jako brownies, ani blondies nebudeme vypékat do sucha. Tento zákusek má být vláčný a měkký, nikoliv vysušený.

Můžete to ještě vylepšit

A jak blondies servírovat? Určitě se nikdo nebude zlobit, když dostane kousek “jen tak”. Budete-li chtít ale vše ještě vylepšit, rozhodně nic nezkazíte doma vyšlehanou šlehačkou a letním ovocem. K dokonalosti pak už nebude chybět vůbec nic. Snad jen další a další kousky lahůdky, kterou budete péct stále častěji.

Zdroje: zena-in.cz, life-in-the-lofthouse.com