Nepečený dort Banoffee: Jen 5 ingrediencí a naprosto famózní chuť

Nepečené dorty mají běžně poněkud obyčejnou podobu a na první pohled nijak neohromí, to ale neplatí v případě lahodného irského dortu Banoffee. Ten chutná a vypadá tak dobře, že si jej zamiloval celý svět. Vyzkoušíte ho také?

Zdroje: blog.decodoma.cz, YouTube.com, apetitonline.cz

Když přijde řeč na nepečené dorty, mnozí si ihned představí klasický dezert složený z piškotů, ovoce a tvarohu či zakysané smetany. I s dezerty, které neprochází tepelnou úpravou, si ale můžete pořádně vyhrát a udělat z nich mistrovská díla, která nejenže potěší chuťové pohárky, ale také jsou krásná na pohled. Typickým příkladem je třeba tiramisu, cheesecake anebo moučník nesmírně populární v Irsku zvaný Banoffee.

Dort Banoffee můžete připravit jak v nepečené verzi, tak i v té pečené. Recept na dort, který si včetně piškotu vyrobíte sami, najdete ve videu:

Nepečený dort Banoffee

Příprava dortu je opravdu bleskurychlá a zvládne ji naprosto každý. Navíc obsahuje jen 5 surovin, a tak není dort na přípravu ani finančně náročný.

Sušenkový korpus

Na korpus budete potřebovat 270 gramů karamelových sušenek. Případně můžete použít i sušenky máslové, ale s těmi karamelovými bude výsledek o poznání lepší. Sušenky v mixéru zcela rozdrťte a smíchejte je se 100 gramy rozpuštěného másla. Směs pak už jen namačkejte do dortové formy, kterou jste předem vystlali pečicím papírem. Díky němu půjde dort na konci z formy krásně ven.

Sušenky smíchané s máslem vytvoří křupavý korpus. Zdroj: shutterstock

Karamel

Velkou část dortu Banoffee tvoří karamel. Ten si můžete buďto zakoupit už hotový v plechovce, nebo si ho vyrobit z klasického kondenzovaného mléka. Plechovku kondenzovaného mléka vložte do hrnce s vodou tak, aby byla celá ponořená a vodní hladina sahala alespoň ještě 3 centimetry nad plechovku. Pak přiveďte vodu k varu, stáhněte plamen a zhruba 2 hodiny velmi pozvolna vařte. Čas od času se přitom podívejte, zda je v hrnci stále dost vody. Po 2 hodinách plechovku z vody vyjměte a počkejte, dokud nezchladne. Teprve pak ji můžete otevřít.

Karamel snadno vyrobíte z kondenzovaného mléka. Zdroj: Denis Kukareko/Shutterstock.com

Banánová náplň

Jakmile máte karamel hotový a korpus připravený, můžete se pustit do kompletování dortu. 5 středně velkých banánů nakrájejte na silnější kolečka a vyskládejte je do formy na korpus. Banány pak zalijte karamelem a uložte dort alespoň na 20 minut do chladničky. Pak už si jen ze 300 mililitrů smetany ke šlehání vyšlehejte šlehačku a úhledně ji natřete na dort. Ten můžete v závěru ještě ozdobit například čokoládovými hoblinkami anebo ho třeba zlehka poprášit hořkým kakaem. Hotový dort uložte do chladničky na zhruba 2 hodiny a můžete servírovat.

TIP: Pokud patříte mezi milovníky čokolády, zakomponujte ji i do tohoto dezertu. Ve vodní lázni rozehřejte 50 gramů hořké čokolády a smíchejte ji s 1 lžicí másla. Čokoládou pak potřete korpus ještě předtím, než na něj umístíte banány.