Bazalkové pesto podle chytré italské babičky. Úplně jednoduché a hotové bleskem

Pro základní bazalkové pesto najdete v kuchyni širokou škálu využití. Skvěle se hodí nejen na těstoviny, ale také do zeleninových polévek, salátů a dalších pokrmů. Jde zkrátka o pomocníka, kterého byste měli mít vždy v chladničce po ruce. Nemusíte za něj ale utrácet desítky korun v obchodě, velmi snadno si jej totiž vyrobíte i doma. Pesto připravené podle receptu italské babičky si zamilujete.

Zdroje: YouTube.com, fresh.iprima.cz, yourholidaysintenerife.com

Zelené bazalkové pesto neboli pesto alla genovese je jedním ze základních pilířů italské kuchyně. Tato zelená omáčka je nesmírně oblíbená hlavně pro svou snadnou přípravu a plnou chuť. Stačí pesto promíchat jen tak s těstovinami a dokonalá večeře je během pár minut na stole. Dá se ale použít do celé škály pokrmů.

Pesto má celou škálu využití. Můžete si jej například namazat jen tak na chleba. Zdroj: Shutterstock.com / Losangela

Pesto na těstoviny, pizzu i bagetu

Spousta lidí má za to, že se pesto hodí pouze do těstovin. To ale není pravda ani zdaleka. Zkuste jej použít jako základ na pizzu místo rajčatového suga, natřít si jej na chleba a nahradit tak máslo anebo pomazánku či s ním na talíři ozdobit polévku. V kuchyni s ním můžete experimentovat podstatně více a prakticky nikdy nešlápnete vedle. Do zeleného pesta zkuste naložit třeba i ryby, výsledek vás nadchne.

Zkoušeli jste už pizzu s pestem? Rozhodně se k ní budete rádi vracet. Zdroj: Shutterstock

Pesto podle klasického receptu italských babiček

V současné době můžete pesto zakoupit prakticky v jakémkoliv supermarketu, nikdy ale nebude jeho chuť taková, jako když si jej připravíte doma. Navíc celý proces jeho výroby zabere jen minimum času. Receptů na jeho přípravu existuje obrovské množství, žádný z nich ale nepřekoná ten, podle kterého pesto připravují italské babičky.

Budete potřebovat 2 plné hrsti čerstvých bazalkových listů, 1 menší hrst piniových oříšků, 100 mililitrů olivového oleje, 3 stroužky česneku, sůl a pepř.

Postup:

Listy bazalky omyjte a dobře je osušte. Vložte je do mixéru, přidejte k nim nahrubo pokrájené stroužky česneku, piniové oříšky, dvě špetky soli, trochu pepře a nakonec vše zalijte olivovým olejem. Mixujte dlouho, aby ze všeho vznikla jemná omáčka, tedy pesto. Nakonec vzniklé pesto ihned zužitkujte a použijte do připravovaného pokrmu, nebo těsto přendejte do čisté, uzavíratelné sklenice, zavřete víčkem a uchovávejte v chladničce. Čerstvé, doma připravené pesto vydrží v chladničce zhruba 5 dní.

Na přesný postup se podívejte ve videu: