Bebečková buchta na plech: Jako děti jsme ji za socialismu milovali všichni

Bebečka jsou česká socialistická sušenková klasika a náramně se hodí do nejrůznějších pečených i nepečených moučníků. Dodají jim skvělou chuť a také křupavost. Pracovaly s nimi už naše babičky, které z nich rády připravovaly netradiční nepečenou buchtu na plech. Znáte ji?

Moučníky z bebe sušenek jsou nesmírně populární. Zpravidla jsou totiž velmi jednoduše hotové a také velmi chutné. Známá je hlavně bebe střecha anebo bebe roláda, před několika desítkami let byla ale nesmírně populární bebečková buchta na plech aneb nepečené bebe řezy. A vždycky se po nich jen zaprášilo.

Moučník z bebe sušenky může mít mnoho podob. Zdroj: Shutterstock

Jednoduché bebe řezy

Bebe řezy s lehoučkým krémem jsou dokonalé. Na jejich přípravu je třeba jen několika málo surovin a pár minut času. Jen je třeba počítat s tím, že musí několik hodin odpočívat v chladničce, aby sušenky dobře změkly a všechny chutě se propojily. Recept, jak bebe řezy připravit, najdete ve videu:

Bebečková buchta podle našich babiček

Bebečková buchta krásně snoubí chuť nadýchaného piškotu, pudinkového krému, bebe sušenek a čokoládové polevy. Na přípravu se sice může zdát poněkud složitější, ale je tomu přesně naopak. Buchta je rychle hotová a chutná naprosto famózně. Jinak by ji přece naše babičky nepekly…

K bebečkové buchtě se budete rádi vracet. Zdroj: Shutterstock

V první řadě si připravte hlubší plech na pečení. Vymažte ho ztuženým tukem a vysypte ho hrubou moukou. Zapněte si také troubu a nahřejte ji na 180 stupňů Celsia.

V dostatečně velké míse pak ušlehejte do pěny 4 celá vejce se 160 gramy krupicového cukru. Postupně do směsi vajec a cukru vmíchejte 160 gramů polohrubé mouky, kterou jste si předem promíchali s 1/2 sáčkem pečicího prášku.

Těsto následně nalijte na plech a dejte buchtu péct. Zhruba po 35 minutách zkontrolujte stav jejího propečení špejlí. Zapíchněte ji do těsta, a pokud je po vytažení čistá a těsto se na ni nelepí, je buchta hotová. Vyndejte ji z trouby a nechte ji zcela vychladnout.

Pudinkový krém

Jakmile korpus vychladne, můžete se pustit do další části receptu. V té si připravíte pudinkový krém. Do většího hrnce nalijte 750 mililitrů mléka a začněte ho zahřívat. V jiné nádobě rozmíchejte ve 250 mililitrech mléka 3 vanilkové pudinkové prášky. Když se začne mléko v rendlíku vařit, nalijte do něj pudinkovou směs a uvařte pudink. Do ještě horkého pudinku zašlehejte 150 gramů másla a ihned krém nalijte na korpus. Na pudink pak vyskládejte bebe sušenky.

Čokoládová poleva

Ve vodní lázni rozpusťte 100 gramů másla. Přidejte 250 gramů cukru, 3 lžíce rumu, 3 lžíce kakaa a 2 lžíce horké vody. Míchejte polevu tak dlouho, dokud nebude naprosto hladká. Pak s ní přelijte buchtu. Chvíli vyčkejte, aby poleva zchladla, a buchtu vložte alespoň na 12 hodin do chladničky. A můžete servírovat.