Bramborová kaše je oblíbenou přílohou, kterou milují nejen děti, ale i dospělí. Zkuste ji tentokrát připravit trošku jinak. Její běloruská verze vás příjemně překvapí svou nadýchanou a božsky krémovou chutí.

Staré přísloví praví, že co jiný kraj, to jiný mrav. A týká se to i přípravy jídel a receptů. Každý národ má své vlastní tradiční pokrmy a stejně tak postupy při jejich úpravě. Jestliže chcete doma překvapit něčím novým, neváhejte vyzkoušet běloruskou bramborovou kaši. Jistě vás uchvátí svou dokonalou chutí.

Zdroj: Youtube

Příprava brambor

K přípravě bramborové kaše použijte brambory varného typu C. Obsahují vyšší procento škrobu a po uvaření jsou mnohem měkčí. Pečlivě každý brambor omyjte, zbavte slupky a pokrájejte na stejně velké kousky. Díky tomu zajistíte jejich rovnoměrné uvaření. Pak vložte brambory do hrnce.

Tajemství jemnosti běloruské bramborové kaše tkví v použití mléka a smetany.

Místo vody mléko nebo smetana

V tuto chvíli přichází na řadu trik běloruských kuchařů a hospodyněk. Místo vody přidají k pokrájeným bramborám plnotučné mléko a smetanu. Jedná se o klíčový moment, jež ovlivní výslednou chuť a texturu pokrmu. Spodní polovinu brambor zalijte mlékem a zbytek zalijte smetanou. Všechny brambory by měly být zcela potopené.

Fáze vaření

Pak dejte brambory vařit, dokud nebudou zcela měkké. Během této doby absorbuje zelenina mléko a smetanu, což ve výsledku dokonale obohatí chuť kaše. Nenechte brambory zbytečně rozvařit.

Brambory pomocí šťouchadla důkladně rozmačkejte do hladka, lze využít i tyčový mixér.

Šťouchejte nebo mixujte

Když jsou brambory vařené, slijte z nich opatrně mléčnou tekutinu. Ponechte si ji na pozdější případné zředění. Následně brambory pomocí šťouchadla důkladně rozmačkejte do hladka, lze využít i tyčový mixér. Díky vaření v mléce a smetaně již není oproti české verzi potřeba dávat do kaše máslo, a tak se jedná i o méně kalorickou verzi.

Dolaďte konzistenci

V tento moment je na vás, jakou hustotu kaše vyžadujete. Pokud se vám zdá hustá, pečlivě do ní zašlehejte po částech potřebnou dávku zbylé mléčné směsi. Běloruská bramborová kaše se vám jistě bude doslova rozplývat na jazyku.

