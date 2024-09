Milujete koktejly jako je mojito nebo sangria, ale nedáte si kvůli alkoholu? Vyzkoušejte bezalkoholové verze vynikajících koktejlů, které patří k létu. Jsou plné ovoce, zchladí vás i potěší smysly. Jsou totiž strašně dobré!

Virgin čili bez alkoholu

Dali byste si nějaký vynikající koktejl, ale budete řídit, čeká vás ještě spousta práce, fyzické zátěže nebo si prostě nechcete nechat hlavu zamotat ve velkých vedrech. Dejte si tyto virgin koktejly, nabízejí stejné chutě jako jejich alkoholické předlohy, jsou osvěžující a doslova plné léta!

Čtyři bezvadné tipy na osvěžující a nealkoholické drinky vám představí také tento videopříspěvek z YouTube kanálu GymBeam. Jsou snadné, chutné a patří k létu!

Perlivá Mimóza a Mojito bez alkoholu

Mimóza zní tak nějak vznešeně, a přitom jde o jednoduchý mix šampaňského a pomerančového džusu, které se míchají ve stejném poměru. V případě nealkoholických nápojů je třeba ale zvolit něco podobného a šampaňské si schovat k jiné příležitosti.

Bohatě vám postačí perlivá voda a pomerančový džus. Dejte si proto záležet na kvalitě džusu a ujistěte se, že máte 100% a opravdu chutný. Jinak si připravíte spíš jen ředěnou ovocnou šťávu. Aby byl nápoj silnější a plný chutí, můžete navíc přidat do každé sklenice i pomerančový koncentrát nebo sirup.

Když se spojí limetka a máta, vznikne z toho nejen báječné mojito, ale i skvělý osvěžující nápoj bez alkoholu. A skutečně není třeba žádných složitých příprav ani ingrediencí. Jen se ujistěte, že máte obě suroviny dobré kvality a dejte si záležet i na hezkém servírování.

Po ruce byste měli mít jednoznačně spoustu ledu i čerstvou mátu na ozdobení. K doslazení nápoje lze použít nejen agávový sirup, ale také sirup čekankový či med.

Na dvě pořádná nealkoholická mojita vám bude stačit 1/4 hrnku limetkové šťávy, 2 lžíce agávového sirupu a 10 lístků máty. Tyto ingredience můžete rozemnout v hmoždíři, proštěrchat nebo rozmixovat a dolít perlivou vodou.

close info Cabeca de Marmore / Shutterstock zoom_in Osvěží a potěší tělo i duši. Nezapomeňte koktejly hezky servírovat.

Bezalkoholová tropická Piña Colada i ovocná Sangria

Ovocná Sangria pochází ze Španělska, dobyla si však srdce milovníků koktejlů po celém světě, a tak se můžete setkat i s velmi různými recepty, protože každý si představuje toto skvělé pití tak trošku jinak. Základem koktejlu je červené víno, které ale můžete snadno nahradit například brusinkovým džusem nebo také silným čajem z ibišku.

Do nealkoholické verze oblíbeného nápoje patří na malé kousky nakrájených 100 g jablka, 100 g pomeranče, 100 g modrých hroznů. Pro šmrnc asi tak 15 g kokosového cukru a šťáva z ½ citrónu. To vše dejte do mísy nebo velkého džbánu a zalijte 300 ml brusinkového džusu, 150 ml pomerančové šťávy a 150 ml perlivé vody. A to je vše! Báječnou Sangrii bez alkoholu můžete nabídnout i dětem.

Milovníci ovoce a vůně kokosu jistě nepohrdnou ani nealkoholickou Piña Coladou. Nezbytný však bude výkonný mixér, který pro vás v mžiku vykouzlí vynikající nápoj z 1 a půl hrnku mražených kousků čerstvého ananasu s čtvrt hrnkem ledové tříště nebo kostek ledu. Pořádně promixujte napřed jen tyto dvě ingredience, než do nich postupně přidáte také třičtvrtě hrnku ananasového džusu, stejné množství kokosového mléka a jednu až tři lžíce hnědého cukru. Počítá se totiž s tím, že všechny zmíněné ingredience nejsou doslazované.

Rozmixováním vznikne hladký, jemný, téměř bílý nápoj, který se hodí servírovat ve skle s kouskem ananasu nebo jinou dekorací na okraji sklenice.

