Bezinková marmeláda: Zdravotní zázrak skoro zadarmo. Nepropásněte to!

Černý bez je známý listnatý keř, který má široké využití v léčitelství, farmacii i potravinářství. Využijte jeho benefitů a nasbírejte si právě teď zrající bezinky. Je z nich skvělá bezinková marmeláda s příznivými účinky na naše zdraví. Zkuste nový recept, nebudete litovat.

Keře a často i stromy černého bezu jsou u nás poměrně známou rostlinou, na kterou narazíte nejen ve volné přírodě, ale i ve městech a v blízkosti mnoha zahrad. Oblíbené jsou jak jeho květy, tak zrající plody, tedy bezinky. Mají temně fialovou barvu a jsou nejen chutné, ale i plné vitamínů a zdraví prospěšných látek. Je možné je zpracovat na mnoho způsobů, zkuste třeba bezinkovou marmeládu. Dříve nechyběla v žádné kuchyni našich babiček.

Jak bezinkovou marmeládu připravit? Na to se můžete podívat v následujícím videu:

Před bezinkou klekni!

Znáte to známé rčení: Před bezinkou klekni, před heřmánkem smekni. Věřte, že je pravdivé. Černý bez má totiž mnoho léčivých účinků a v lidovém léčitelství je považovaný dokonce za magickou rostlinu. Proto byste ho měli zařadit do vašeho stravování. A to i jeho bezinky, které dozrávají právě na sklonku léta.

Načesané bezinky nejprve pečlivě omyjte a otrhejte jednotlivé bobule. Zdroj: Shutterstock

Proč jsou bezinky zdravé

Bezinky jsou bohaté na vitamíny A, B, C a K a také na antioxidanty, které hrají klíčovou roli v podpoře imunitního systému. Obsažené látky také chrání buňky našeho těla před poškozením způsobeným volnými radikály. Přidáním bezinkové marmelády do vašeho jídelníčku tak může být skvělým způsobem, jak posílit svou odolnost vůči infekcím a zánětům.

Recept na bezinkovou marmeládu

Načesané bezinky nejprve pečlivě omyjte a otrhejte jednotlivé bobule. Vložte je do hrnce, zalijte vodou a přiveďte je k mírnému varu. Za stálého míchání nechte plody několik minut provařit. Následně je propasírujte přes cedník, bezinky tak zbavíte peciček a získáte jemnou kašovitou hmotu. Posléze ji zvažte, podle toho budete vědět, kolik cukru budete potřebovat. Na 1 kg bezinkového protlaku použijte 100 g cukru.

Dle množství tedy přidejte cukr, trošku želírovacího prášku a cca 10 minut vařte, až začne marmeláda želírovat. Poté do bezinkové marmelády dodejte šťávu z citronu, trochu mleté skořice, hřebíček, nebo pomeranč. Bezinkovou marmeládu pak naplňte do sterilizovaných a dobře uzavíratelných sklenic.

Při zpracování buďte opatrní. Bezinky silně barví. Zdroj: Profimedia

Vyzkoušejte variantu marmelády s jablky

Vzhledem k tomu, že se blíží také sklizeň uzrálých jablek, můžete je s bezinkami šikovně zkombinovat. Rozvařte ve vodě 1 kg bezinek s 1 kg oloupaných a nastrouhaných jablek. Následně přisypte 1/2 kg cukru, želírovací prostředek a míchejte než směs, než nezhoustne. Následně dochuťte marmeládu jako v předchozím případě. Klidně můžete v obou případech přidat i pár kapek rumu, marmeláda získá nevšední aroma.

Na palačinky i cukroví

Bezinkový džem lze namazat nejen na palačinky či lívance, ale i na chléb nebo jakékoliv jiné pečivo. Určitě se vám hodí i na promazávání vánočního cukroví. Z bezinek si lze vyrobit mnoho dalších léčivých dobrot, například sirup, likér či ovocnou omáčku.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.vareni.cz, www.dama.cz