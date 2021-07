Recepty na delikátní bezinkový, zázvorový a citrónový sirup

Čeká nás léto, tak si pojďme připravit základ pro osvěžení v horkých dnech.

Zdroj: Časopis Receptář

BEZINKOVÝ

1,2 kg cukru • 3 citrony • 1 lžíce kyseliny citronové • 50 květenství bezinek

Svaříme cukr se dvěma litry vody a kyselinou citronovou na poloviční objem, musíme tedy nechat tekutinu prudce vařit. Pak necháme sirup vychladnout. Z květenství vyklepeme hmyz, vložíme je do sirupu a přidáme na kolečka nakrájené omyté citrony, které jsme trochu pomačkali v ruce.

Druhý den slijeme sirup přes jemný cedník do čistých lahví a ty uchováme v lednici. Pokud chceme zásobu na zimu, vlijeme sirup do plastových lahví a dáme ho zamrazit (necháme v něm trochu volného místa, jelikož mrazem tekutina zvětší objem).

Zázvorový sirup Zdroj: shutterstock.com

ZÁZVOROVÝ

50 g čerstvého zázvoru • 400 g cukru • 1 lžíce mletého zázvoru • 1 lžíce kyseliny citronové

Zázvor oloupeme a nastrouháme najemno, dáme ho do porcelánové nebo skleněné mísy (kovová mísa reaguje s kyselinami). Loupání jde kupodivu nejsnáze kávovou lžičkou – oloupeme tak jen opravdu tenkou slupku. Zázvor zalijeme 400 ml horké vody a necháme stát, třeba přes noc.

Pak zázvor scedíme do hrnce, přidáme cukr a mletý zázvor. Vaříme, dokud se cukr nerozpustí. Vmícháme kyselinu citronovou a vzniklý sirup nalijeme do čistých lahví. Podáváme zalité minerálkou a případně ještě doplněné citronem.

Citronový sirup Zdroj: Shutterstock.com

CITRONOVÝ

15 citronů, z toho 5 neošetřených • 1,5 kg cukru • 20 g kyseliny citronové

Neošetřené citrony omyjeme horkou vodou, osušíme a oloupeme z nich kůru tak, abychom získali jen žlutou, nikoli bílou část. Kůru zalijeme v hrnci 500 ml vody, přivedeme k varu a pak hned plamen vypneme.

V jiném hrnci svaříme cukr s 500 ml vody, až se cukr zcela rozpustí. Opět ho sejmeme z ohně a necháme vychladnout.

Ze zbývajících citronů vymačkáme šťávu a tu pak přecedíme do mísy přes síto. Ke šťávě rovněž přecedíme vodu z citronové kůry, přidáme cukerný roztok a kyselinu citronovou. Vše promícháme a nalijeme do čistých lahví. TIP: Pokud seženeme citronovou trávu, můžeme do každé lahve vložit jeden naklepaný stvol pro lepší vůni.

logo receptář Zdroj: Časopis Receptář