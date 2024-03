Vykouzlete doma během chvilky dokonalou sladkou pochoutku! Připravte bezlepkový čokoládový koláč, jak ho dělá šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Milujete neodolatelnou chuť čokolády? V tom případě dlouho neotálejte a vyzkoušejte jednoduchý recept známého a oblíbeného šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Jeho čokoládový koláč servírovaný s malinovou omáčkou a smetanovým krémem je doslova neodolatelný a plný omamující vůně. A protože je bezlepkový, smlsnou si na něm jistě i celiaci.

Začněte těstem

Nejprve v jedné míse rozšlehejte 6 čerstvých syrových vajec a ve druhé utřete 250 g másla s 200 g cukru. Poté obsah obou nádob smíchejte, přisypte kakaový prášek a veškeré ingredience řádně promíchejte.

Nejprve v jedné míse rozšlehejte 6 čerstvých syrových vajec

Rozpusťte čokoládu

Následně nechte rozpustit ve vodní lázni 200 g čokolády s vysokým obsahem kakaa, přilijte ji do připravené směsi a vypracujte kompaktní těsto.

Fáze pečení

Těsto vylijte do koláčové formy, jejíž dno vyložte pečicím papírem a strany potřete rozpuštěným máslem. Vložte do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů Celsia a pečte po dobu 25 až 30 minut.

Připravte si smetanový krém

Než se dortové těsto upeče, je čas si připravit krém. Do misky seškrábněte dužinu z 1 vanilkového lusku, přilijte smetanu, vyšlehejte a poté vmíchejte 2 polévkové lžíce moučkového cukru. Hotový krém dejte zchladit do lednice.

Čokoládové ozdoby

V tuto chvíli si můžete připravit čokoládové ozdoby. Vložte do sklenice cukrářský zdobící sáček a nalijte do něj rozpuštěnou čokoládu. Nikdy by neměla být moc přehřátá. Když s ní budete pracovat na studené pracovní ploše, budou vám čokoládové ozdoby dobře tuhnout. Pomocí cukrářského sáčku tvořte na pečicí papír libovolné tvary dle vaší fantazie a nechte je ztvrdnout.

Pomocí cukrářského sáčku tvořte na pečicí papír libovolné tvary čokoládových ozdob.

Můžete servírovat

Jakmile je koláč upečený, nechte ho chvíli mimo troubu vystydnout. Poté jej nakrájejte na jednotlivé kousky a na talířku je vždy polijte malinovou omáčkou a smetanovým krémem, dozdobte čokoládovými ozdobami a přidejte i lístek čerstvé máty. Koláč lze také lehce pocukrovat moučkovým cukrem.

