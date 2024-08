Milujete zabijačkové pochoutky? Pokud si je chcete dopřát i teď v parném letním počasí, zkuste jejich značně lehčí verzi. Bezmasá tlačenka může být hravě k nepoznání od klasiky.

Během léta jen málokdo pohrdne studeným pivem a nějakou tou hospodskou lahůdkou, která se k němu hodí. Jednou z nich je zabijačková tlačenka s cibulí a octem. Faktem však je, že ačkoliv má tento pokrm říz, značně v horkých letních dnech i zatíží. Vyzkoušejte proto verzi bez masa. I ten největší milovník masa ji dozajista ocení!

Jak připravit tlačenku, dršťkovou polévku a škvarky bez masa? Podívejte na toto YouTube video na kanálu tvoje Fína:

Zdroj: Youtube

Co je tlačenka

Jedná se o masný výrobek z vepřového, případně i jiných druhů masa. Tradičně se vyrábí při zabijačce z malých kousků masa, které jsou naložené v rosolu z rozvařených vazivových tkání. Zpravidla se podává s cibulí, octem, případně s mletým pepřem. Předchůdcem tlačenky byl tzv. presvuřt a pojmenování tlačenka se používá od počátku 20. století.

close info Profimedia.cz zoom_in Tradičně se tlačenka vyrábí při zabijačce z malých kousků masa, které jsou naložené v rosolu z rozvařených vazivových tkání.

Tlačenka je zdravá

Ačkoliv to tak nemusí pro každého na první pohled vypadat, pokud je tlačenka připravená z kvalitních surovin, řadí se mezi jídla prospěšná našemu zdraví. Obsahuje totiž velké množství plnohodnotných bílkovin.

Vazivové tkáně jsou značně užitečné pro klouby. Pokud chcete méně kalorickou verzi s masem, dejte si raději tlačenku z kuřecího masa. Je dokonce vhodná i pro diabetiky. Klasická tlačenka z vepřového masa je mnohem tučnější.

Vaječná tlačenka

V případě, že byste si rádi dali ještě lehčí variantu, nebo patříte mezi vegetariány, vyzkoušejte tlačenku vaječnou. Na přípravu je jednoduchá a chutná naprosto skvěle!

Potřebné ingredience

Připravte si 2 balíčky krájeného šunkového salámu o celkové hmotnosti 200 g, 6 natvrdo uvařených vajec, 1 sklenici sterilované zeleniny, 250 g majonézy a 1 sáček práškové želatiny na aspiku.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Vejce si uvařte natvrdo a pak je nasekejte na drobné kousky.

Postup přípravy

Nejprve si nakrájejte na drobné kousky šunkový salám, oloupaná natvrdo uvařená vejce a sterilovanou zeleninu a vložte je do lednice. Nálev ze sterilované zeleniny nevylévejte, přidejte do něj práškovou želatinu a nechte ji zhruba 2 hodiny bobtnat.

Vzniklou hmotu trochu přihřejte, ale nevařte. Po uplynutí stanovené doby vmíchejte do želatiny zbylé ingredience a dle chuti osolte a opepřete. Směs řádně promíchejte a přelijte do formy na bábovku nebo do srnčího hřbetu. Pak vložte ztuhnout do lednice.

