Víno z bezových květů je zdravotní zázrak: Toto je původní recept našich předků

Vyrobte si bezové víno z uctívané rostliny Keltů a starých Germánů, z květů černého bezu. Budete ho milovat pro jeho svůdnou vůni a jemnou květinovou chuť, které se nedá odolat.

Právě teď v červnu je ten nejlepší čas na sběr bohatých bílých květů černého bezu, které jsou známé svými úžasnými léčivými účinky. Jejich vůně je naprosto omamná a line se do dalekého okolí od velkých a nepřehlédnutelných keřů. Květy si můžete nasušit na skvělý a lahodný čaj, je možné z nich udělat jemný med, chuťově výraznou marmeládu, osvěžující sirup, ale také přírodní bezové víno.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Co bezové květy léčí

Černý bez je rostlina, která má opravdu široké spektrum léčivých účinků. Proto neleňte a vyrazte do přírody na sběr, právě teď je ta správná chvíle. Využijete je nejen čerstvé, například jako obalované rostlinné řízky, ale můžete si je také snadno nasušit na zimu, abyste měli zásobu na čaje a lektvary na všelijaké kašlíky, rýmy, nachlazení a angíny. Bylinka je to totiž výborná na všechny nemoci spojené s dýchacími potížemi. Aromatické květy černého bezu také výborně napomáhají při léčbě zažívacího traktu, zlepšují činnost ledvin a skvěle detoxikují celé lidské tělo.

Právě v červnu je ten nejlepší čas na sběr bohatých bílých květů černého bezu, které jsou známé svými úžasnými léčivými účinky. Zdroj: shutterstock.com

Léčivé účinky využívali již naši předkové

Už v hluboké historii byly známé hojivé účinky této nepostradatelné a uctívané byliny. Bezové větvičky se často žvýkaly při bolesti zubů a sušené bezové květy se používaly na snížení horečky, při revmatismu, ale i třeba na bradavice. Tradovalo se, že květ položený vedle polštáře navodí klidný a hluboký spánek.

Jde se na sběr květů

Na bezové víno trhejte jen plně vykvetlé květy. Obsahují totiž nejvíce účinných látek a jsou v této fázi také nejvoňavější. Nikdy je nesbírejte do plastových tašek, zbytečně by se vám zapařily. Vhodný je košík, či plátěný nebo papírový sáček, z nichž květy doma co nejdříve vyndejte, aby měly přísun čerstvého vzduchu. Vydejte se na sběr raději ve starším oblečení, protože vás čeká přírodní sprška žlutého pylu, kterého jsou teď květy opravdu plné.

Výroba vína je naprosto nenáročná

Tento snadný letní bezinkový drink vám zachutná natolik, že se k němu budete každý rok s láskou vracet. Nejenže si na něm budete pochutnávat s rodinou, ale budete mít i skvělý vlastnoručně vyrobený dárek pro své přátele.

Co budete potřebovat:

10 květů černého bezu

1 balíček živné soli

1 balíček vinných kvasinek

2 citróny (bez chemicky ošetřené kůry)

1 kg cukru

4 l vody

Postup výroby

Nejprve zbavte květy zelených tuhých stonků, rozložte je na papír a chvíli počkejte, až je opustí všechen drobný hmyz.

Omyjte citrony a nakrájejte je na tenké plátky.

Ve 4l vody rozpusťte 1 kg cukru, přiveďte k varu a přidejte květy bezu, aby se lehce spařily.

Přisypte živnou sůl a citrony a stáhněte z plotýnky.

V tento moment nechte vzniklou směs vychladnout.

Studený bezový cukrový výluh přelijte do kvasné nádoby, do níž dáte kvasinky a dobře uzavřete kvasnou zátkou.

Zhruba po týdnu všechno přeceďte a do čiré tekutiny pečlivě vymačkejte i vylouhované květy a citrony.

Dejte vínu čas, bude kvalitnější chuti

Takto připravené víno nechte tak 3 týdny dál kvasit. Jakmile řádně uzraje, můžete nápoj stočit do čistých lahví. Jestli chcete, aby mělo opravdu top vinnou chuť, nechte víno ještě pár týdnů uležet.

Studený bezový výluh přelijte do kvasné nádoby, do níž dáte kvasinky a dobře uzavřete kvasnou zátkou. Zdroj: shutterstock.com

Jak můžete víno konzumovat

Lidově nazývaný beziňák můžete samozřejmě popíjet jako ostatní vína, nejlepší je chlazené. Oceníte to obzvlášť za teplých letních večerů. V případě, že víno nestihnete s dostatečným předstihem vychladit, použijte pár kostek ledu nebo z něj připravte báječnou alkoholickou limonádu. Jednoho panáka vína smíchejte s chlazenou sodovkou, pár kapkami limetky nebo jiného kyselejšího ovoce. Pak už stačí jen vložit brčko, dát si nohy nahoru, s chutí popíjet a užívat si léta a pradávného léčivého moku.

Zdroje: www.vinomapa.cz, www.domacivino.cz, www.toprecepty.cz