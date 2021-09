Fantastické rychlé bezpřílohové papriky v jemné rajské omáčce

Papriky, papriky, papriky. Pokud jich máte stejně jako většina zahrádkářů přebytek, pojďte se s námi inspirovat dokonalým receptem, na kterém si pochutná celá vaše rodina. Také bychom se mohli podívat na to, proč jsou papriky vůbec zdravé a je tudíž více než vhodné je využívat v kuchyni co nejvíce.

Září je měsícem, kdy kromě dalších druhů zeleniny zahrádka překypuje množstvím paprik. Ať už jsou červené, zelené či žluté, každá má něco do sebe. Pojďme se podívat, co je na paprikách tak zásadní a důležité pro naše zdraví a následně se inspirujte, jak je zužitkovat v kuchyni. Po vyzkoušení tohoto dokonalého receptu na bezpřílohové papriky v jemné rajské omáčce se budete totiž ještě dlouho oblizovat.

Papriky patří mezi nejoblíbenější zeleninu a to po celém světě. Nejinak je tomu i u nás, proto je rádi přidáváme do salátů, ale i při vaření či pečení. Papriky by prostě ve zdravém jídelníčku neměly chybět.

Paprika pochází ze Střední Ameriky a tam odsud byla její semena dovezena do Evropy v průběhu 19. století. Nejprve však fungovala jako okrasná rostlina, nakonec se ale přišlo na to, že je taktéž chutná zelenina.

Paprika je z velké části tvořena vodou

Paprika je z 93 % tvořena vodou a může být buď pálivá nebo nepálivá. Všechny druhy však obsahují vitamín A, C a K. Také jsou důležitým zdrojem minerálů, jako je například draslík, hořčík, fosfor a vápník. Každý druh papriky má pak svá specifika.

Paprika je z 93 % tvořena vodou a může být buď pálivá nebo nepálivá Zdroj: Profimedia.cz

Červené papriky mají vysoký obsah vitamínu A a C. Ty chrání pleť před stárnutím a vráskami. Také jako jediná obsahuje rutin. Žlutá paprika má zase vysoký podíl vitamínu E a antioxidantů. Také lutein, který chrání oči před rizikem vzniku šedého zákalu. Zelená paprika obsahuje kyselinu listovou, která je důležitá pro těhotné ženy. Také podporuje krvetvorbu a dobrou náladu.

No a pak tu máme ještě chilli papričky, které obsahují kapsaicin. Ten podporuje zahřívání organismu a potlačuje chuť na nezdravé jídlo. Tyto papričky podporují trávení a urychlují metabolismus, proto jsou vhodné i při redukčních dietách.

Nyní si pojďme připravit skvělý recept z paprik, který bude chutnat celé vaší rodině.

Bezpřílohové pečené plněné papriky v rajské omáčce

Suroviny:

Náplň do paprik:

500 g mleté maso – míchané

200 g rýže

vývar nebo voda na uvaření rýže

sůl

pepř mletý

4 stroužek česnek dle chuti

mletá sladká paprika dle chuti

nové koření mleté dle chuti

2 ks cibule velká

olej

2 ks vejce

Omáčka:

olej

10 ks nové koření

8 ks pepř mletý

2 ks bobkový list

60 g hladká mouka

1 plechovka rajský protlak

1 l vývar nebo voda dle potřeby

70 g cukr krupic

sůl dle chuti

Dále:

1,30 kg papriky

olej

Žlutá paprika má vysoký podíl vitamínu E a antioxidantů Zdroj: Shutterstock.com / Nataliya Arzamasova

Postup:

Omyté papriky odstopkujeme a zbavíme semínek. Pak je naplníme směsí, kterou umícháme z vychladlé rýže, kterou jsme dle návodu na obalu uvařily ve vývaru nebo osolené vodě, dále z mletého masa, vajec, koření dle chuti, dozlatova osmažených cibulí, nastrouhaného česneku. Směs dochutíme kořením o něco málo víc, než jsme zvyklí (můžeme také použít směs na mletá masa), jelikož rýže nám chuť pobere a srazí a po upečení by byla chuť nevýrazná.

Naplněné papriky skládáme do olejem vymazaného pekáče a dáme péct do předehřáté trouby na 180 stupňů. Pečeme cca 40 minut, lehce dozlatova, bez podlití a zakrytí, můžeme je během pečení i otočit.

Během pečení si připravíme omáčku: na oleji (másle) s kořením si osmažíme světlou jíšku, přidáme protlak, krátce promícháme, zalijeme vývarem (vodou) a dobře promícháme. Osolíme a osladíme dle chuti a vaříme cca 5 minut. Pak omáčku přes cedník nalijeme do pekáče s pečenými paprikami a v troubě necháme vše společně ještě krátce povařit.

Pak pekáč vyndáme, zaklopíme, aby se nám nevytvořil na omáčce škraloup a necháme papriky cca 10 minut odpočinout.

Plněné papriky podáváme bez přílohy, jelikož obsahují dostatek rýže. Na talířích je stačí jen přelít omáčkou.

