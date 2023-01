Biskupský chlebíček podle Maršálka: Nádherně nadýchaný a zvládne ho i nešika

Biskupský chlebíček je v Čechách velmi oblíbeným moučníkem. Lahodné spojení piškotového těsta, ořechů a kandovaného ovoce si můžete dopřát po celý rok a rozhodně se jej jen tak nepřejíte. Navíc biskupský chlebíček upečený podle receptu Josefa Maršálka je až neuvěřitelně nadýchaný. Mistr totiž do těsta vůbec nepřidává žloutky.

I když mají mnozí pečení biskupského chlebíčku spjaté hlavně s Vánocemi, vyplatí se ho podávat i při jiných příležitostech. Není nijak náročný na přípravu a rozhodně udělá radost celé rodině. Je ale třeba, aby byl skutečně jemný a nadýchaný. Toho je bohužel možné u mnohých receptů docílit jen stěží.

Biskupský chlebíček z bílků

Přestože se může možná zdát pečení piškotu bez vaječných žloutků nemožné, opak je pravdou. Když totiž žloutky vynecháte, bude piškot ve výsledku krásně nadýchaný a hebký. A právě na to vsází i cukrář Josef Maršálek.

Do čisté mísy nalijte 200 gramů bílků a přidejte k nim špetku soli. Začněte šlehat sníh. Jakmile zhoustne, postupně do něj zašlehávejte 165 gramů cukru krupice. Sladký sníh míchejte do doby, dokud nebude krásně pevný. Pak do něj vmíchejte kůru z 1 citronu, pár kapek citronové šťávy, 70 gramů mléka a 70 gramů rozpuštěného, avšak vychladlého másla. Těsto dobře promíchejte.

Ořechy a kandované ovoce obalte v mouce

Nasekejte 150 gramů vlašských ořechů, nasypte je společně se 150 gramy kandovaného ovoce do čisté mísy a smíchejte je s 15 gramy hladké mouky. V mouce se tyto ingredience obalují proto, aby během pečení v těstě nepadly na dno formy.

Pak ořechy s kandovaným ovocem a moukou přidejte do těsta, přidejte také 150 gramů hladké mouky, 8 gramů prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru a všechno opatrně smíchejte dohromady s pomocí stěrky. Těsto přendejte do vymazané či pečicím papírem vystlané formy na biskupský chlebíček a dejte péct do horkovzdušné trouby vyhřáté na 160 stupňů Celsia.

Po zhruba 10 až 15 minutách pečení vezměte ostrý nůž a chlebíček uprostřed podélně rozřízněte. Díky tomu se dokonale propeče.

Čokoládová poleva

Po upečení nechte biskupský chlebíček zcela vychladnout a vyklopte jej z formy. Nyní máte dvě možnosti – buď jej jen zasypete moučkovým cukrem, nebo jej polijete čokoládovou polevou. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, rozehřejte si ve vodní lázni 100 gramů hořké čokolády a smíchejte ji s 20 gramy kokosového oleje. Biskupský chlebíček polijte čokoládou, rozetřete ji po všech jeho stranách a úplně nakonec jej posypte několika nasekanými ořechy a kandovaným ovocem. Čokoládovou polevu nechte zatuhnout a můžete servírovat. Ideálně k šálku kávy či čaje.