Fantastický ovocný biskupský chlebíček: Nejlepší recept Haliny Pawlowské

Je rychle hotový, skvěle chutná a dá se připravovat na spoustu způsobů. Přesto se v české kuchyni na biskupský chlebíček takřka zapomíná a moc lidí jej nepřipravuje. Ti se tak ale nevědomky připravují o úžasný chuťový zážitek. Připravte si biskupský chlebíček podle receptu Haliny Pawlowské a uvidíte, že si jej okamžitě zamilujete.

Je známý po celém světě, ale nejvíce se konzumuje ve Spojených státech, a to hlavně v období Vánoc. A právě o Vánocích na něj můžeme narazit takřka v každém supermarketu i u nás. Biskupský chlebíček se nejčastěji připravuje s kandovaným ovocem, kousky čokolády anebo čokoládovou polevou. Anebo se vším zmíněným dohromady. Dá se ale upéct i s čerstvým ovocem, se kterým chutná naprosto báječně. Receptů, jak biskupský chlebíček upéct, existuje celá řada. Ten od Haliny Pawlowské si pak zamilují hlavně milovníci jahod.

Biskupský chlebíček s jahodami je raz dva hotový. Zdroj: Shutterstock

Biskupský chlebíček s jahodami podle Haliny Pawlowské

Do biskupského chlebíčku se nejčastěji dává kandované ovoce. Když ale kandované ovoce nahradíte čerstvým, tento moučník rázem získá zcela jinou a svěžejší chuť. Například Halina Pawlowská si oblíbila biskupský chlebíček s jahodami.

Budete potřebovat:

300 g polohrubé mouky

100 g cukru krupice

300 g čerstvých jahod

1 vanilkový cukr

80 g másla

2 vejce

1 žloutek

1 prášek do pečiva

špetku soli

1 lžíci hladké mouky

máslo a mouku na vymazání formy

Biskupský chlebíček s čerstvým ovocem je krásně šťavnatý. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Jahody dobře opláchneme vodou a zbavíme je stopek. Větší část z nich, zhruba 250 gramů, rozmačkáme vidličkou nebo rozmixujeme v mixéru. V míse si vyšleháme tři žloutky s máslem a oběma cukry a přidáme rozmačkané jahody, mouku, sůl a prášek do pečiva. Všechno společně dobře promícháme a ze zbylých bílků si vyšleháme sníh, který lehce vpracujeme do těsta. Zbytek jahod nakrájíme na čtvrtky, zaprášíme je lžicí mouky a přidáme do těsta. Hotové těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy na srnčí hřbet a dáme péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů na 45 minut. Biskupský chlebíček po vychladnutí vyklopíme a poprášíme moučkovým cukrem.

Biskupský chlebíček z bílků

Biskupský chlebíček se běžně připravuje s kandovaným ovocem. Zdroj: Shutterstock

Biskupský chlebíček lze připravovat různě a možná právě proto je tolik oblíbený. V některých receptech se pracuje s celými vejci, zatímco v jiných dominují hlavně vaječné bílky. A právě takový postup se skvěle hodí pro ty, kterým po vaření či pečení zbylo mnoho bílků a přemýšlejí, co s nimi.

Budete potřebovat:

7 bílků

70 g rostlinného tuku nebo másla

180 g moučkového cukru

180 g polohrubé mouky

1/2 sáčku prášku do pečiva

hrst namočených rozinek

hrst nasekané čokolády

hrst kandovaného ovoce

Postup:

Z vaječných bílků si vyšleháme tuhý sníh a následně do něj vmixujeme cukr. Do bílkové směsi pak opatrně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva, rozinky a také čokoládu a kandované ovoce. Rozehřejeme si tuk nebo máslo a necháme jej krátce zchladnout, aby nebyl horký. Tuk pak po částech nalijeme do těsta a dobře promícháme. Tuk přidávejte skutečně pomalu. Kdybyste jej přidali najednou, sníh v těstě by spadl.

Nakonec těsto nalijeme do připravené formy na srnčí hřbet, vložíme do trouby vyhřáté na 160 stupňů a pečeme asi 45 minut. Po upečení ještě můžeme zchladlý chlebíček polít čokoládovou polevou.