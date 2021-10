Bleskové houskové knedlíky. Příprava 10 minut. Nesrazí se a zvládne je každý

Domácím houskovým knedlíkům se nic nevyrovná. Mají plnou chuť, skvěle sají omáčku a netrhají se. Jednoduše nejsou pouhou hmotou, která má tzv. zaplácnout žaludek. Zapomeňte na knedlíky z obchodu, tyto domácí zvládne i kuchař začátečník. Jak si připravit bleskové knedlíky?

V Evropě se stále vede pomyslná bitva o původu knedlíků. Avšak houskový se stal českým fenoménem. Dělal se totiž jinak než obdobné rakouské nebo německé knedlíky. K jeho zdokonalení došlo za první republiky. Začal se totiž používat ve velkém jako příloha k omáčkám, masu, guláši apod. Vznikly tak národní jídla, jako jsou svíčková na smetaně, vepřo knedlo zelo nebo kančí se šípkovou omáčkou.

Správná hospodyňka umí houskový knedlík

Ještě téměř do konce 20. století platilo, že dívka se nemá vdát dřív, než umí uvařit knedlíky. Proto po celé zemi vznikly lokální recepty. Jejich základem je však stále mouka, voda nebo mléko, vejce, droždí a sůl. Jedná se tedy o jednu z nejlevnějších příloh. Výhoda výroby domácích knedlíků je především v tom, že víte, co knedlík obsahuje. Kupované knedlíky jsou často pochybné kvality, drolí se a nemají téměř žádnou chuť.

Svíčková omáčka je velmi oblíbená. Zdroj: Schalamoon / Shutterstock.com

Jednoduché ingredience

Aby vám z knedlíku nevznikla hmota, kterou můžete odhánět nepřátele, měli byste použít co nejčerstvější suroviny. Tedy kromě housek. Ty nejlepší jsou trochu oschlé, včerejší. Podle pekařů stačí na kilogram mouky jedno vajíčko. Knedlík tak bude stále bílý. Nejdůležitější ingrediencí je ale mouka. Ta by měla být rozhodně hrubá. Knedlík tak bude příjemně pórovitý.

Bleskové houskové knedlíky

Standardní knedlíky kynou cca 45 až 60 minut. Pokud ale spěcháte, můžete využít drobný podvod, čímž kynutí obejdete. Nemusíte se bát. Knedlíky budou nadýchané a uvařené.

Bleskové houskové knedlíky - ingredience

Na 2 kusy houskových knedlíků budete potřebovat 400 g hrubé pšeničné mouky plus trochu na posypání, 2 ks včerejších housek nebo rohlíků, 1 vejce, 250 ml perlivé vody, kypřící prášek do pečiva a půl čajové lžičky soli.

Domácím knedlíkům se kupovaný nikdy nevyrovná. Zdroj: Profimedia.cz

Bleskové houskové knedlíky - postup

Do velkého hrnce dejte vařit vodu a osolte ji. Housku nebo rohlíky nakrájejte na drobné kostičky. Ty nemusí být úhledné. Důležité je, aby se snadno zapracovávaly do těsta. Ve velké míse rozkvedlejte vejce, přidejte sodovku, prosátou mouku smíchanou se solí a kypřícím práškem. Vařečkou zpracujte hladké a lesklé těsto. Nemělo by se přichytávat. Poté do něj nasypejte housku a zapracujte ji. Těsto přeložte na pomoučený vál a vytvarujte dvě šišky. Ty vložte do vroucí vody na 20 až 25 minut. Po uvaření je ještě horké nakrájejte nití na plátky.

Zdroj: www.apetitonline.cz, www.kucharkaprodceru.cz