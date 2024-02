Zelí je cenově dostupná potravina, ze které můžete připravit mnoho různých pokrmů. Mimo to obsahuje vysoké množství zdraví prospěšných látek, kvůli kterým byste tuto zeleninu měli konzumovat pravidelně. Vyzkoušejte jednoduché a bleskově rychlé recepty ze zelí, jenž zachutnají celé vaší rodině.

Zelí obsahuje mnoho důležitých živin jako jsou vitaminy C, K a B, vlákninu, antioxidanty a minerály. I přestože je zelí skvělým zdrojem těchto a dalších prospěšných látek, málokdo jej pro ně připravuje. Bývá to z důvodu nepříjemného zápachu, který při vaření zelí vzniká. Existují však i recepty, které jeho vaření vůbec nevyžadují. Které to jsou?

Připravte si ze zelí rychlou a velmi lahodnou večeři podle snadného video receptu na YouTube, na kanálu Chutný TV:

Domácí salát Coleslaw

Velice známý a oblíbený salát ze zelí si můžete snadno a rychle připravit i vy sami v pohodlí domova. Menší hlávku bílého zelí nastrouhejte na jemné nudličky, stejně tak i jednu mrkev. Poté v malé misce smíchejte po dvou lžících olivový olej, med a vinný ocet. Vzniklý dresink osolte, opepřete a opět zamíchejte. Zelí s mrkví přendejte do velké mísy a zalijte připraveným dresinkem. Vše už jen stačí pečlivě promíchat a hotový zelný salát Coleslaw můžete s chutí podávat.

Saláty ze syrového zelí jsou populární po celém světě.

Červené zelí s jablky

Na další salát budete naopak potřebovat najemno nastrouhané červené zelí. To nejdříve přelijte vroucí vodou a následně ledovou. Propláchnuté zelí nechte okapat, a poté jej v míse smíchejte se 100 ml olivovým olejem a dvěma lžícemi pomerančové šťávy. Osolte, opepřete a dejte do lednice na hodinu odležet. Mezitím si nakrájejte na tenké plátky čtyři jablka, která pokapejte čerstvě vymačkanou citronovou šťávou. Ta následně přidejte k salátu spolu se 100 g nesolenými arašídy a hrstí nasekané čerstvé bazalky, přičemž vše lehce promíchejte.

Vitaminová bomba v podobě koktejlu

Milujete osvěžující koktejly z ovoce a zeleniny, které jsou za chvilku hotové? Pak si nakrájejte na menší kousky jablko, pomeranč, banán a kiwi. Dvě hrsti zelí nastrouhejte na jemném struhadle a vložte ho spolu s ovocem do mixéru. Přilijte jednu sklenici vody a vše důkladně rozmixujte. Nakonec přidejte ještě lžíci medu a znovu krátce promixujte.

Ovocné a zeleninové šťávy jsou skvělým způsobem, jak do těla dostat vysoké množství zdraví prospěšných látek.

Výhody syrového zelí

Kromě toho, že zelí v syrovém stavu nevytváří žádné nepříjemné zápachy, si rovněž uchovává veškeré své cenné látky, které jsou v něm obsažené. Z tohoto důvodu je dobré zařadit syrové zelí do vašeho jídelníčku, a to v podobě již zmíněných salátů nebo čerstvého koktejlu. Pokud si zelí přece jen budete chtít uvařit, snažte se dobu tepelné úpravy co nejvíce urychlit.

Blahodárné účinky pro zdraví

Zelí je známé svými pozitivními účinky na trávení a detoxikaci těla. Díky vláknině pomáhá regulovat střevní činnost a podporuje trávicí procesy. Navíc obsahuje síru, která má antioxidační vlastnosti a pomáhá odstraňovat škodlivé látky z těla. Zároveň má velmi nízký obsah kalorií, což ho činí ideálním spojencem při hubnutí. Nebojte se ho proto konzumovat až několikrát týdně. Sami brzy uvidíte jeho pozitivní účinky na lidský organismus.

