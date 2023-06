Bleskový italský dort: Hotový za pár minut a rozplývá se na jazyku

V Itálii nenajdeme jen úžasné pizzy a těstoviny, ale také báječné dezerty. A řeč rozhodně není jen o tiramisu, panna cotě anebo smetanové zmrzlině. Místní si doma rádi připravují i lahodný dort, který se skládá ze dvou vrstev odpalovaného těsta, jež spojuje hedvábně hladký krém. Dort je oblíbený nejen díky skvělé chuti, ale také proto, že je rychle a snadno hotový.

Itálie je zemí památek, módy, dokonalé pizzy a také úžasných moučníků. Pravdou je, že mezi ty nejpopulárnější patří hlavně tiramisu anebo panettone, v italských domácnostech se toho ale připravuje mnohem víc. Například skvělý dort, který je nadýchaný jako obláček.

Italský nadýchaný dort

Dort je lehký jako obláček. Italové ho milují.

Příprava dortu je velmi jednoduchá. Stačí vymíchat hustější těsto, rozdělit jej na dvě části, ty následně upéct a proložit je lehoučkým žloutkovým krémem. Vznikne tak zákusek, který je částečně podobný například francouzskému dezertu Mille-feuille. Zároveň je poměrně jednoduché jej zaměnit i za polský dort s názvem Karpatka, kterému se v Česku říká mraky. Karpatka ovšem narozdíl od italské verze dortu obsahuje pudinkový krém.

Odpalované těsto

V rendlíku si rozehřejte 80 gramů másla a přilijte k němu 100 mililitrů mléka a 100 mililitrů vody. Přisypte 1/2 lžičky soli a krátce míchejte, aby se sůl rozpustila. V jiné nádobě smíchejte 150 gramů hladké mouky s 1 lžičkou prášku do pečiva a nasypte ji do rendlíku k ostatním surovinám. Několik vteřin míchejte, aby vám vzniklo opravdu pevné těsto. Těsto pak odstavte ze sporáku a nechte jej zcela vychladnout.

Až těsto zchladne, vmíchejte do něj 4 celá vejce. Pracujte ale pomalu. Vždy do těsta vyklepněte jen jedno vejce, řádně promíchejte a postup opakujte. Až bude těsto kompletně hotové, rozdělte jej na 2 stejné části. Dortovou formu vystelte pečicím papírem a na jejím dně rozetřete jednu část těsta. Dejte péct do trouby vyhřáté na 200 stupňů na 20 minut. Až se korpus upeče, z formy ho vyklopte a naprosto totožně upečte i druhou část těsta.

Na krém můžete přidat ještě ovoce, které dort krásně osvěží.

Žloutkový krém

Mezitím, co budou obě části těsta chladnout, si připravte žloutkový krém. Do čistého hrnce vyklepněte 2 celá vejce a promíchejte je se 150 gramy krystalového cukru. Přidejte 100 gramů hladké mouky a 500 mililitrů mléka. Postavte hrnec na sporák a začněte jeho obsah za stálého míchání zahřívat. Až začne krém vařit, stáhněte plamen na minimum a ještě krém míchejte další 3 minuty. Pak krém odstavte a nechte ho vychladnout. Nakonec do něj zašlehejte 180 gramů másla. A pak už stačí jen dort zkompletovat. Do dortové formy vraťte jeden z upečených dílů těsta, na něj rozetřete rovnoměrně žloutkový krém a ten přiklopte druhým korpusem. Dort uložte minimálně na 2 hodiny do chladničky a můžete podávat. Před servírováním je možné ho ještě zaprášit moučkovým cukrem.