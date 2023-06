Bleskový jahodový dort. Vanilkový krém v kombinaci s jahodami chutná božsky

Dort je zlatým hřebem každé oslavy. Natož ten jahodový. Je hotový za párminut a můžete si ho připravit i jako sladké pohlazení k nedělní kávě. S tímto receptem je úspěch zaručen!

Jahody patří mez nejoblíbenější ovoce. Jsou šťavnaté, sladké a osvěžující. Navíc mají krásnou barvu i tvar, takže se výborně vyjímají i jako dekorace letních dortů a moučníků. Využijte proto letošní úrody jahod a připravte si z ní ty nejlepší dobroty na světě. Třeba tenhle sváteční jahodový dort! Dobře vypadá, dobře se krájí a hlavně – dobře chutná.

Na videu najdete recept na nepečený jahodový dort:

Bleskový jahodový dort

Pokud máte raději dorty s pečeným korpusem, máme pro vás recept i na ten. Tenhle kultovní dort zvládnete v pěti krocích. Připravte si mísy, šlehač a spoustu dobré nálady. Jdeme na to!

První krok: Výroba těsta

V míse dohladka vyšlehejte 125 g másla a 85 g moučkového cukru. Poté do směsi přidejte 1 celé vejce a míchejte tak dlouho, dokud se všechny ingredience nespojí. Nakonec přisypte 200 g hladké mouky a rukami vypracujte těsto. Hotovou hmotu vytvarujte do šišky, zabalte do fólie a nechte v chladničce 30 minut odpočívat.

Při výrobě těsta zapojte obě ruce. Zdroj: Profimedia

Druhý krok: Válení a formování

Kuchyňský vál poprašte moukou a vyválejte na něm těsto kruhového tvaru o průměru 29 centimetrů. Plackou pak vyložte rýhovanou formu na koláč (obvykle má průměr 23 centimetrů) a přesahující část nechte „trčet“ ven. Dno formy propíchněte vidličkou, čímž zabráníte tvorbu bublin v těstě. Formu s korpusem vložte do chladničky a nechte chladit půl hodiny.

Třetí krok: Zpracování krému

Krém dává dortu plnost, vláčnost i sytost. Máme pro vás recept jako z francouzské cukrárny. Zahřejte 300 ml mléka, 150 ml smetany a 1 lžičku vanilkového extraktu. Směs postupně přiveďte k varu. Mezitím v jiné míse ušlehejte 3 vaječné žloutky a 60 g cukru. Po třech minutách šlehání do směsi přidejte 3 a ½ lžíce kukuřičné mouky.

Za stálého míchání nalijte čtvrtinu horké smetany do vaječné směsi a potom celou vaječnou směs přelijte do pánve ke zbytku smetany. Hotový základ krému míchejte na středním ohni 5 – 8 minut, dokud nezhoustne. Výslednou masu přelijte do mísy a za občasného prošlehávání ji dejte na 15 minut chladit.

Jahodový dort je pastvou pro oči. Zdroj: Profimedia

Pátý krok: Zdobení

Dortový korpus potřete jahodovou marmeládou. Na ni pak pomocí zdobicího cukrářského sáčku nastříkejte krém. Navrch pak vyskládejte čerstvé jahody. Aby získaly lesk a zajímavější chuť, potřete je svařeným jahodovým džemem s vodou. Výsledek vás mile překvapí.

