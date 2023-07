Bleskový letní koláč: Stačí jen minutu míchat a máte hotovo

Potřebujete něco sladkého ke kávě? Zkuste tenhle bleskový letní koláč, uvidíte, že budete spokojeni.

Víte, proč se ke kávě dává vždycky něco „k zakousnutí“? Protože cokoliv sladkého zkombinujete s tímhle hořkým horkým nápojem, okamžitě chuťově vynikne. A to je případ i koláče nebo dortu. Proto je škoda, abyste si tenhle chuťový požitek nedopřáli. Obzvlášť když máte volno nebo čekáte odpolední návštěvu.

Na videu najdete recept na ovocný koláč krok za krokem:

Bobulové ovoce

Na tenhle koláč potřebujete bobulovité ovoce – maliny, rybíz, ostružiny nebo borůvky. Pokud ho nemáte k dispozici čerstvé, můžete s klidem použít mražené. V krajním případě můžete nahradit i kompotem, jen dejte přednost drobnějšímu ovoci, jako jsou jahody, borůvky nebo třešně. Pokud jde o větší kusy ovoce, nezapomeňte je předtím nakrájet na drobnější kousky.

Koláč upečený raz dva

Do mísy vložte 150 g bílého jogurtu, 150 g cukru, 100 ml slunečnicového oleje, špetku soli, 1 lžičku vanilkového extraktu, 3 vajíčka, 200 g hladké prosáté mouky, ve které jste smíchali 8 g prášku do pečiva. Všechny ingredience míchejte šlehačem alespoň 1 minutu, aby se vše důkladně propojilo. Hotové těsto nalijte do dortové formy, kterou jste předtím vymazali máslem a vysypali hladkou moukou.

Povrch koláče ozdobte drobným ovocem. Zdroj: Profimedia

Zdobení ovocem

Připravený základ na koláč ozdobte ovocem. Snažte se ho dávkovat rovnoměrně, aby pokryl celou plochu těsta a žádný kousek nezůstal neozdobený (tedy po upečení suchý). Zdá se vám, že je ovoce těžké a propadává do těsta? V tomto případě ho ještě před zdobením důkladně obalte v hladké či polohrubé mouce. Díky tomu zůstane pěkně na povrchu! Pozor: tenhle fígl nefunguje na peckoviny, které jsou samy o sobě těžké. Pokud chcete třeba do koláče použít třešně, tak je před použitím vypeckujte.

Koláč se rozplývá na jazyku

Koláč dejte do trouby a pečte na 180°C asi 45 minut. Hotový koláč vyklopte z formy a nechte na mřížce vychladnout. Povrch pocukrujte moučkovým cukrem a nakrájejte na porce. Koláč je vláčný a doslova se rozplývá na jazyku! Věřte, že u jednoho kousku nezůstanete.

Upečený ovocný koláč pocukrujte a vychladlý servírujte ke kávě. Určitě bude mít úspěch! Zdroj: Profimedia

